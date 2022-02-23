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23 февраля, 09:28

В России за минувшие сутки госпитализировали 16 349 человек с ковидом

Этот показатель на 5,46% меньше, чем днём ранее. За тот же период выявлено 137 642 новых случаев заболевания.

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 16 349 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни

Отмечается, что этот показатель на 5,46% меньше по сравнению с прошлым днём. При этом полностью выздоровели за последние 24 часа 179 203 человека, что на 9,1% больше, чем сутками ранее. Выявлено 137 642 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 785 летальных исходов.

Ранее Лайф рассказывал, что учёные Роспотребнадзора научились выявлять коронавирус на ранних стадиях. В перспективе найденный способ можно будет использовать для создания тест-систем. Высокотехнологичное оборудование не понадобится.

Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян

Инфекционист Поздняков заявил о наличии антител к коронавирусу у 80% россиян

Медицинские работники. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Виктория Чудакова
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