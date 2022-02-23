В России за минувшие сутки госпитализировали 16 349 человек с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 16 349 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни

Отмечается, что этот показатель на 5,46% меньше по сравнению с прошлым днём. При этом полностью выздоровели за последние 24 часа 179 203 человека, что на 9,1% больше, чем сутками ранее. Выявлено 137 642 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 785 летальных исходов.