В России за минувшие сутки госпитализировали 16 349 человек с ковидом
Этот показатель на 5,46% меньше, чем днём ранее. За тот же период выявлено 137 642 новых случаев заболевания.
В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 16 349 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни
Отмечается, что этот показатель на 5,46% меньше по сравнению с прошлым днём. При этом полностью выздоровели за последние 24 часа 179 203 человека, что на 9,1% больше, чем сутками ранее. Выявлено 137 642 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 785 летальных исходов.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные Роспотребнадзора научились выявлять коронавирус на ранних стадиях. В перспективе найденный способ можно будет использовать для создания тест-систем. Высокотехнологичное оборудование не понадобится.
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Медицинские работники. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев