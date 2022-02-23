Звёздный хит-парад: Какой из знаков зодиака станет идеальным мужем

Некоторые мужчины очаровывают с первого взгляда, лишь позднее раскрываясь с неприятной стороны. В других разглядеть идеального партнёра непросто из-за их сложного характера — приходится потратить множество сил и времени. Но чтобы не терять его впустую, астрологи предлагают изучить рейтинг мужей по знаку зодиака.

1-е место — Скорпион

Несмотря на сложный характер, Скорпионы в итоге часто оказываются идеальными мужьями. Они очень умны и интеллигентны, а опыт позволяет им выйти из любой ситуации с минимальными потерями. Эти представители водной стихии умеют очаровывать всего парой слов, но хранят верность партнёрше до последнего.

2-е место — Близнецы

На Близнецов можно положиться в любой непонятной ситуации. Они всегда выполняют обещания и способны прийти на помощь, словно рыцари в сияющих доспехах. Возлюбленные представителей этого знака никогда не будут ни в чём нуждаться, а Близнецы удостоверятся, что сделали всё, чтобы обеспечить нужды второй половины.

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3-е место — Весы

Избранница Весов всегда окружена заботой и любовью, а её прихоти выполняются по щелчку пальцев. Рождённые в период с 23 сентября по 23 октября мужчины никогда не пойдут на конфликт, а из любой ссоры постараются выйти, поспешно достигнув компромисса.

4-е место — Овен

Сперва с Овнами будет непросто, однако результат того стоит. Тяжёлый и властный характер таких мужчин может поначалу давить на избранницу, но уверенность в себе и сила духа Овнов заразительна. Благодаря такому супругу любая девушка станет лучше, а все проблемы будут ей по плечу.

5-е место — Рак

Раки обычно очень тонко чувствуют настроение дамы сердца и стараются во всём ей помогать. По своей натуре такие мужчины очень добры и щедры, а потому ни за что не оставят окружающих в беде и тем более свою избранницу. Для Рака типично осыпать супругу подарками и знаками внимания, от чего любая девушка будет в восторге.

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6-е место — Лев

Напор Льва сперва может испугать его спутницу жизни, но никакого вреда нанесено точно не будет. Представители этого знака обожают любовь и состояние влюблённости, а потому с радостью бросаются в омут с головой, заставляя избранницу почувствовать себя центром вселенной.

7-е место — Водолей

С Водолеями одно удовольствие общаться — разговоры с ними полны шуток и иронии, однако начинать отношения с ними будет только очень смелая девушка. Такие мужчины часто непостоянны и эксцентричны, их настроение меняется непредсказуемо, а жить с ними — всё равно что сидеть на пороховой бочке.

8-е место — Стрелец

У Стрельцов есть всего один, но очень большой недостаток: они сомневаются во всём и тянут время даже перед самыми простыми действиями. Спутнице жизни придётся брать инициативу в свои руки и всё делать самой. К тому же на её плечи лягут заботы о нерешительном и медлительном Стрельце.

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9-е место — Козерог

Козероги очень капризны, а от их завышенных ожиданий от жизни в целом и избранницы в частности вскоре начнёт ломить виски. Эти представители стихии Земли часто требуют от второй половины просто невозможного, но если она и с этим справится, Козерог всё равно будет недоволен. Находиться под его постоянным прессом очень сложно.

10-е место — Дева

У Дев во всём должен быть порядок, и отношения не станут исключением. Такие мужчины всегда должны знать, где и с кем находится их избранница. Они стремятся контролировать каждый её шаг и не могут избавиться от жгучей ревности, даже если вторая половина не давала повода. И это, разумеется, провоцирует частые скандалы.

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11-е место — Телец

Спутница жизни Тельца никогда не станет для них важнее собственных интересов. Больше всего на свете такие мужчины любят себя, а потом легко нарушают обещания и не выполняют договорённости. Добиться от них чего-либо невозможно, а постоянно приносить в жертву собственные увлечения и карьеру не станет ни одна девушка.

12-е место — Рыбы

Никаких проблем с Рыбами у их возлюбленных не было бы, если бы не излишняя эмоциональность и тонкая натура таких мужчин, пишет Femmie. Они могут обидеться на любой косой взгляд или взорваться от одного неосторожного слова, и после скандала, больше похожего на апокалипсис, второй половине придётся долго замаливать грехи.