Айза рассказала, как Гуф просил денег на проститутку, а она сама ему изменяла

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) 37-летняя блогерша Айза Анохина на детекторе лжи ответила на вопросы об изменах и о том, является ли она бездарной рэп-исполнительницей. Программа "Детектор" с участием Айзы выйдет на телеканале "Пятница" вечером 22 февраля, в Сети уже опубликованы фрагменты с откровениями дивы.

"Я изменять начала рано. Мне скучно с одним, мне скучно с вами, мужчины", — призналась рэп-исполнительница.

Айза в программе "Детектор" телеканала "Пятница". Видео © Instagram / aizalovesam

По словам девушки, она сразу поняла — верной женой не будет. В какой-то период супруги жили без близости, а Айза видела, что друзья Гуфа, в том числе и рэпер Птаха, к ней клеятся. Ещё инста-дива раскрыла, когда именно поняла, что пора подавать на развод. Уйти от музыканта она решила в 2013-м, когда нечем было платить за квартиру, а Долматов по друзьям искал денег на проститутку.

"Заходит мой друг и говорит: "Айза, я больше не могу врать. Мне звонит Лёша и просит денег на проститутку". Я встала, медленно подошла к шкафу, взяла мешки для мусора. Дала их подружкам и няне и сказала: "Собирайте мои вещи и вещи ребёнка". Собрали всё и уехали".

Кроме того, Айза заявила, что готова на выдуманный роман с начинающим артистом, если получит за роль возлюбленной музыканта большой гонорар. И её совсем не будет мучить совесть.

"Я даже не буду, знаете, паузу держать. Да! Чего терять-то? <...> Мне ж не надо спать с этим человеком? Не надо. Мне ж нужно просто делать вид, что я с ним встречаюсь, а мне за это заплатят денег. <...> Мы сейчас говорим о работе. Пиар-роман — это проект, это пиар-проект, который компании крупные рекламные продумывают перед выходом фильмов, альбомов, клипов, это нормально".