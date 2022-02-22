10 рисунков авторства людей с аутизмом, доказывающих, что "Человек дождя" вовсе не придумка

"Всем привет! Я мужчина, мне 35 лет, и на прошлой неделе мне поставили "расстройство аутистического спектра" (РАС). Так что хотел познакомиться с вами, ребята. С животными я лажу намного лучше, чем с людьми, и люблю рисовать. Поэтому часто пишу портреты животных. Вот моя маленькая девочка", — SelfAwareMoose.

Фото © Reddit / SelfAwareMoose

"Моя работа на арт-терапии. Показала, как я воспринимаю этот мир", — Dijiwolf1975.

Фото © Reddit / Dijiwolf1975

"Больше всего мне нравится рисовать и раскрашивать паттерны вроде этого", — PixelLaurs.

Фото © Reddit / PixelLaurs

"Эскиз поезда, который я недавно сделал на уроке рисования. Как вам, ребята?" — Regis_Casillas.

Фото © Reddit / Regis_Casillas

"Люблю разрисовывать целые листы бумаги разными узорами", — livingchair.

Фото © Reddit / livingchair

"Всю свою жизнь я люблю рисовать линии. В этой группе я видел пару постов с похожей атмосферой. Подумал, найду здесь тех, кому это может понравиться", — Santrudo.

Фото © Reddit / Santrudo

"Мини-портреты людей, над которыми я потихоньку работала последние несколько месяцев. Я буду только рада, если вы меня попросите нарисовать кого-то ещё", — HCIllustrates.

Фото © Reddit / HCIllustrates

"Моя первая попытка нарисовать лошадь. Подарю работу другу", — LtLite1.

Фото © Reddit / LtLite1

"Я думал, что у меня нет никаких "суперсил", но потом нарисовал карту Соединённых Штатов по памяти", — bot_mansocks.

Фото © Reddit / bot_mansocks

"Больше всего мне нравится творить", — kirstineee.