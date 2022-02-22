Какие домашние обязанности ненавидят разные знаки зодиака

Кому не хочется в свободное время заняться хобби или провести его с близкими! Но иногда приходится поступаться своими желаниями, ведь помимо обычной работы практически у каждого взрослого человека есть ещё одна — она известна как обязанности по дому. Аналитики YouDo опросили пользователей онлайн-сервиса услуг, узнали их знаки зодиака и выяснили отношение к домашним делам. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

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Как оказалось, Овны больше остальных представителей зодиакального круга ненавидят гладить бельё — 90% этих "огненных" людей назвали глажку самым нелюбимым занятием. 70% Раков и Стрельцов выводит из себя решение проблемных вопросов с ЖЭК. Настоящим испытанием на прочность для 68% Дев и Скорпионов становится повседневная уборка.

Кому не нравится ежемесячно оплачивать коммунальные платежи, так это Ракам (76%). А Весы больше других не любят мыть посуду (этот вариант выбрали почти 80% респондентов-Весов). 78% Львов срываются, если засоряется раковина на кухне или ломается смеситель в ванной, 60% — если нужно собрать новую мебель. Раки и Скорпионы (по 65%) не в восторге от ежедневной готовки.

Фото © Pixabay

И если играть с питомцами любит большинство тех, кто заводит себе друзей из мира животных, то выгуливать их некоторые просто ненавидят. Как оказалось, прогулки с четырёхлапыми — мука для более чем 60% Овнов и Рыб. Для 68% Дев испорченным настроением заканчивается подготовка домашнего задания вместе с детьми. Этим представителям земной стихии лучше не поручать сбор гербария или объяснение задачки по математике.