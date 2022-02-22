НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 10:05

Какие домашние обязанности ненавидят разные знаки зодиака

В выносе мусора и мытье полов приятного мало. А что если распределить дела по дому между домочадцами? Часто так все и делают, не учитывая важной детали: не ошибиться в этом вопросе поможет астрология.

Кому не хочется в свободное время заняться хобби или провести его с близкими! Но иногда приходится поступаться своими желаниями, ведь помимо обычной работы практически у каждого взрослого человека есть ещё одна — она известна как обязанности по дому. Аналитики YouDo опросили пользователей онлайн-сервиса услуг, узнали их знаки зодиака и выяснили отношение к домашним делам. Результаты опроса есть в распоряжении Лайфа.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Как оказалось, Овны больше остальных представителей зодиакального круга ненавидят гладить бельё — 90% этих "огненных" людей назвали глажку самым нелюбимым занятием. 70% Раков и Стрельцов выводит из себя решение проблемных вопросов с ЖЭК. Настоящим испытанием на прочность для 68% Дев и Скорпионов становится повседневная уборка.

Кому не нравится ежемесячно оплачивать коммунальные платежи, так это Ракам (76%). А Весы больше других не любят мыть посуду (этот вариант выбрали почти 80% респондентов-Весов). 78% Львов срываются, если засоряется раковина на кухне или ломается смеситель в ванной, 60% — если нужно собрать новую мебель. Раки и Скорпионы (по 65%) не в восторге от ежедневной готовки.

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

И если играть с питомцами любит большинство тех, кто заводит себе друзей из мира животных, то выгуливать их некоторые просто ненавидят. Как оказалось, прогулки с четырёхлапыми — мука для более чем 60% Овнов и Рыб. Для 68% Дев испорченным настроением заканчивается подготовка домашнего задания вместе с детьми. Этим представителям земной стихии лучше не поручать сбор гербария или объяснение задачки по математике.

60% Водолеев не приносят никакой радости вылазки в магазин за продуктами, отнимающие слишком много времени. А ещё Водолеи, как и Тельцы, больше остальных ненавидят эпопею с ремонтом — по 70% представителей этих знаков зодиака выходят из себя ещё на этапе планирования закупок.

Сколько должны спать разные знаки зодиака, чтобы сил хватало на всё

Сколько должны спать разные знаки зодиака, чтобы сил хватало на всё

Обложка © Shutterstock

Эмила Сидорова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1