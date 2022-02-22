"Самая сексуальная спортсменка" покорила подписчиков горячим фото в обтягивающем топе
На снимке Алиса Шмидт греется в лучах солнца на стадионе, поправляя причёску. Девушку завалили комплиментами. "Какие красивые ноги", "Твоё тело — огонь", "Успехов" — вот что написали пользователи.
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года немка Алиса Шмидт продолжает завоёвывать сердца не только фанатов лёгкой атлетики, но и пользователей "Инстаграма". 23-летняя бегунья, которую журнал Busted Coverage признал самой сексуальной спортсменкой, поделилась с подписчиками новым горячим фото.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт. Фото © Instagram / alicasmd
В кадре Алиса позирует на камеру, демонстрируя зрителю свои бесконечные ноги. На Шмидт — обтягивающий топ на молнии, мини-шорты и ярко-розовые кроссовки, которые, казалось бы, должны приковывать внимание к себе. Но нет, подписчиков не провести. Их в первую очередь интересуют не спортивные успехи молодой бегуньи, а её роскошное тело.
И пока Алиса в подписи к фото рассказывает, что до старта национального чемпионата осталась неделя, фанаты заваливают её восхищёнными комментариями. "Красавица", "Ты выглядишь превосходно", "Наряд тебе очень идёт", "Какие красивые ноги", "Успехов!" — пишут поклонники. Всего за сутки пост "самой сексуальной спортсменки" набрал свыше 167 тысяч лайков и более 850 комментов. Кстати, в "Инстаграме" за жизнью Алисы Шмидт следит более 2,6 миллиона пользователей.
Обложка © Instagram / alicasmd