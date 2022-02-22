"Самая сексуальная спортсменка" покорила подписчиков горячим фото в обтягивающем топе

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года немка Алиса Шмидт продолжает завоёвывать сердца не только фанатов лёгкой атлетики, но и пользователей "Инстаграма". 23-летняя бегунья, которую журнал Busted Coverage признал самой сексуальной спортсменкой, поделилась с подписчиками новым горячим фото.

Немецкая бегунья Алиса Шмидт. Фото © Instagram / alicasmd

В кадре Алиса позирует на камеру, демонстрируя зрителю свои бесконечные ноги. На Шмидт — обтягивающий топ на молнии, мини-шорты и ярко-розовые кроссовки, которые, казалось бы, должны приковывать внимание к себе. Но нет, подписчиков не провести. Их в первую очередь интересуют не спортивные успехи молодой бегуньи, а её роскошное тело.