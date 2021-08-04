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10 фото "самой сексуальной спортсменки", которой каждый судья захочет отдать и золото, и сердце

Девушка обладает модельной внешностью, с помощью которой покорила армию фанатов в соцсетях. А некоторые считают, что и в спорте ангельское лицо даёт неоспоримое преимущество.

4 августа, 08:17

Фото © Instagram / alicasmd

Австрийский журнал Busted Coverage назвал немецкую бегунью Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой, и 22-летняя красавица не устаёт это доказывать

Фото © Instagram / alicasmd

Фото © Instagram / alicasmd

Эффектная блондинка, может, и не лидирует в мире спорта по количеству медалей, зато может похвастаться такой армией фанатов, которая многим и не снилась

Фото © Instagram / alicasmd

Фото © Instagram / alicasmd

В "Инстаграме" у Алисы 2,2 млн поклонников, которые любуются её модельной внешностью: соблазнительные пропорции, длинные ноги, густые локоны и ангельские черты лица способны свести с ума кого угодно

Фото © Instagram / alicasmd

Фото © Instagram / alicasmd

Однако недавно бегунья порадовала пользователей неожиданной новостью: девушка квалифицировалась на Игры в Токио и должна была побороться за свою первую олимпийскую медаль в эстафете 4×400 м. Но смешанная команда Германии была дисквалифицирована за контакт с командой Ямайки, пишет New York Post

Фото © Instagram / alicasmd

Фото © Instagram / alicasmd

Впрочем, у Алисы ещё остаётся шанс выступить в женской эстафете. И хотя многие считают, что она идёт к успеху с помощью внешности, а не мастерства, сама красавица заявляет, что спорт для неё всегда на первом месте. Даже несмотря на то, что не приносит много денег

Фото © Instagram / alicasmd

Фото © Instagram / alicasmd

Я сосредоточена на спорте. <...> Но вне дорожки я благодарна своим подписчикам, потому что "Инстаграм" позволяет мне заниматься спортом, не заводя подработку. Трудно зарабатывать на жизнь одной лёгкой атлетикой

Алиса Шмидт

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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