10 фото "самой сексуальной спортсменки", которой каждый судья захочет отдать и золото, и сердце

Австрийский журнал Busted Coverage назвал немецкую бегунью Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой, и 22-летняя красавица не устаёт это доказывать

Фото © Instagram / alicasmd

Эффектная блондинка, может, и не лидирует в мире спорта по количеству медалей, зато может похвастаться такой армией фанатов, которая многим и не снилась

Фото © Instagram / alicasmd

В "Инстаграме" у Алисы 2,2 млн поклонников, которые любуются её модельной внешностью: соблазнительные пропорции, длинные ноги, густые локоны и ангельские черты лица способны свести с ума кого угодно

Фото © Instagram / alicasmd

Однако недавно бегунья порадовала пользователей неожиданной новостью: девушка квалифицировалась на Игры в Токио и должна была побороться за свою первую олимпийскую медаль в эстафете 4×400 м. Но смешанная команда Германии была дисквалифицирована за контакт с командой Ямайки, пишет New York Post

Фото © Instagram / alicasmd

Впрочем, у Алисы ещё остаётся шанс выступить в женской эстафете. И хотя многие считают, что она идёт к успеху с помощью внешности, а не мастерства, сама красавица заявляет, что спорт для неё всегда на первом месте. Даже несмотря на то, что не приносит много денег

Фото © Instagram / alicasmd