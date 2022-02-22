НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 15:00

Врачи вспомнили 10 самых смешных фраз, которые произносили пациенты под наркозом

Работа в больнице — дело нервное, но есть и положительные моменты. Медсёстры и врачи постоянно выслушивают от отходящих от наркоза людей гениальные и очень смешные фразы. Собрали 10 из них.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Мой папа — итальянец — проснулся от наркоза и всё время смотрел на медсестру-азиатку и говорил ей, как он рад, что его дочь сейчас с ним, как он её любит. Медсёстры были в замешательстве, поэтому вышли в зону ожидания, чтобы проверить, нет ли там его дочери. Там я была одна, и, когда они меня увидели, начали истерически хохотать. Я кореянка по происхождению, но меня усыновила моя итальянская семья",PoppingKittens.

"Самым запоминающимся забавным случаем для меня остаётся парень, который вдруг уселся на кровать, сделал вид, что скручивает сигарету, и засунул её за ухо. Когда я спросил, что он делает, пациент ответил, что "приберёг сигарету для Рона". Что за Рон — неизвестно", — neeeeerrrrrddddd.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Пациент накричал на своего брата, а затем чётко и громко "прошептал" ему на ухо: "Проверь, есть ли у меня ещё мой член… Я думаю, что они забрали мой член", а потом начал осматривать комнату. Операция была по удалению опухоли в его щеке", — Krinder.

"Пациентка приходила в себя после операции. Вдруг она громко и продолжительно пукнула, да так, что её услышала вся палата на 20 коек. Затем она произнесла: "Я пыталась откашляться, извините. И принесите мне ванильный латте, у меня голова болит". Работникам приходилось сдерживать смех, но другие пациенты орали как гиены", — deleted.

"Пациент пришёл в неотложку с травмой, ему дали седативные препараты. Но вместо того, чтобы успокоиться, он вдруг закричал: "Я мё-ё-ёртв!" Мы сказали, что всё хорошо и о нём позаботимся. Но он продолжил: "Я при-и-израк! У-у-у!" — и замахал руками", talashrrg.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Когда я был маленьким, моя мама упала с крыши и сломала себе позвоночник. Очевидно, она боялась, что станет "овощем", потому что после операции, ещё не отойдя от наркоза, спросила медсестру: "Я брокколи или цветная капуста?" tananda7.

"Я уже в аду?" Yashthakker.

"Мне рассказали, что после операции я села на кровать с прямой спиной и закричала: "Не об этом я вас просила!", а затем провернулась к одной из медсестёр и добавила: "Ага, мэм?" theseattlegirl.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Девушка, с которой я работал, рассказала историю о том, как провела под домашним арестом с 15 лет до 18 из-за анестезии. Не просто так.

Ей делали колоноскопию, и, поскольку она была несовершеннолетней, её мать находилась с ней в комнате. После того как ей ввели успокоительное, когда техник начал вставлять эндоскоп, она пробормотала: "Нет, только не это, [имя её парня], в прошлый раз было больно. Её матери было не до смеха", — soxfan1525.

"Я ветеринар. Хорошее начало, не правда ли? Собаки и кошки выходят из наркоза тоже весьма интересно. Но один хаски, я вам клянусь, поднял голову и сказал: "Спасибо"… Ну, это было похоже на то. Мой коллега и я посмотрели друг на друга и в унисон произнесли: "Чёрт, он что, реально это сейчас сказал?!" rainbowsandlolipops.

Медсёстры поделились, какие самые жуткие вещи им рассказывали пациенты перед тем, как умереть

Медсёстры поделились, какие самые жуткие вещи им рассказывали пациенты перед тем, как умереть

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1