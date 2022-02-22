Врачи вспомнили 10 самых смешных фраз, которые произносили пациенты под наркозом

"Мой папа — итальянец — проснулся от наркоза и всё время смотрел на медсестру-азиатку и говорил ей, как он рад, что его дочь сейчас с ним, как он её любит. Медсёстры были в замешательстве, поэтому вышли в зону ожидания, чтобы проверить, нет ли там его дочери. Там я была одна, и, когда они меня увидели, начали истерически хохотать. Я кореянка по происхождению, но меня усыновила моя итальянская семья", — PoppingKittens.

"Самым запоминающимся забавным случаем для меня остаётся парень, который вдруг уселся на кровать, сделал вид, что скручивает сигарету, и засунул её за ухо. Когда я спросил, что он делает, пациент ответил, что "приберёг сигарету для Рона". Что за Рон — неизвестно", — neeeeerrrrrddddd.

Фото © Shutterstock

"Пациент накричал на своего брата, а затем чётко и громко "прошептал" ему на ухо: "Проверь, есть ли у меня ещё мой член… Я думаю, что они забрали мой член", а потом начал осматривать комнату. Операция была по удалению опухоли в его щеке", — Krinder.

"Пациентка приходила в себя после операции. Вдруг она громко и продолжительно пукнула, да так, что её услышала вся палата на 20 коек. Затем она произнесла: "Я пыталась откашляться, извините. И принесите мне ванильный латте, у меня голова болит". Работникам приходилось сдерживать смех, но другие пациенты орали как гиены", — deleted.

"Пациент пришёл в неотложку с травмой, ему дали седативные препараты. Но вместо того, чтобы успокоиться, он вдруг закричал: "Я мё-ё-ёртв!" Мы сказали, что всё хорошо и о нём позаботимся. Но он продолжил: "Я при-и-израк! У-у-у!" — и замахал руками", — talashrrg.

Фото © Shutterstock

"Когда я был маленьким, моя мама упала с крыши и сломала себе позвоночник. Очевидно, она боялась, что станет "овощем", потому что после операции, ещё не отойдя от наркоза, спросила медсестру: "Я брокколи или цветная капуста?" — tananda7.

"Я уже в аду?" — Yashthakker.

"Мне рассказали, что после операции я села на кровать с прямой спиной и закричала: "Не об этом я вас просила!", а затем провернулась к одной из медсестёр и добавила: "Ага, мэм?" — theseattlegirl.

Фото © Shutterstock

"Девушка, с которой я работал, рассказала историю о том, как провела под домашним арестом с 15 лет до 18 из-за анестезии. Не просто так. Ей делали колоноскопию, и, поскольку она была несовершеннолетней, её мать находилась с ней в комнате. После того как ей ввели успокоительное, когда техник начал вставлять эндоскоп, она пробормотала: "Нет, только не это, [имя её парня], в прошлый раз было больно. Её матери было не до смеха", — soxfan1525.