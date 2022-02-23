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23 февраля, 10:12

Минздрав объявил об изменении протоколов лечения ковида из-за "омикрона"

По словам министра здравоохранения, при новой разновидности вируса некоторые препараты стали менее эффективны.

В России поменялись протоколы лечения коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Какие именно препараты утратили свою эффективность при борьбе с ковидом, министр не уточнил. При этом он добавил, что новые методические рекомендации по лечению заболевания уже готовы и включают в себя накопленный опыт зарубежных и российских медиков.

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили "дельтакрон"

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили "дельтакрон"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за особенностей "омикрона" в России могут смягчить ряд противоэпидемических мер для борьбы с ковидом.

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Роман Имполитов

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