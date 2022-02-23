Минздрав объявил об изменении протоколов лечения ковида из-за "омикрона"
По словам министра здравоохранения, при новой разновидности вируса некоторые препараты стали менее эффективны.
В России поменялись протоколы лечения коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон". Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
Какие именно препараты утратили свою эффективность при борьбе с ковидом, министр не уточнил. При этом он добавил, что новые методические рекомендации по лечению заболевания уже готовы и включают в себя накопленный опыт зарубежных и российских медиков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за особенностей "омикрона" в России могут смягчить ряд противоэпидемических мер для борьбы с ковидом.
Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей