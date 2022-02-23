Минздрав объявил об изменении протоколов лечения ковида из-за "омикрона"

"Есть ряд препаратов, которые при "омикроне" менее эффективны", — сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Какие именно препараты утратили свою эффективность при борьбе с ковидом, министр не уточнил. При этом он добавил, что новые методические рекомендации по лечению заболевания уже готовы и включают в себя накопленный опыт зарубежных и российских медиков.