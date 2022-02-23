Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров

В Европе стоимость газа в рамках торгов, которые прошли 23 февраля, впервые с 14-го числа превысила отметку 960 долларов за тысячу кубических метров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 960,6 доллара за тысячу кубических метров, или 82 евро за мегаватт-час. Расчёт данных получен исходя из текущего обменного курса евро к доллару, а цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час. Рост стоимости на газ с начала дня составляет порядка 2,8%.