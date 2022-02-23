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23 февраля, 10:30

Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров

Общий рост стоимости на топливо с начала дня составляет порядка 2,8%. Оно дорожает из-за новостей о заморозке "Северного потока – 2".

В Европе стоимость газа в рамках торгов, которые прошли 23 февраля, впервые с 14-го числа превысила отметку 960 долларов за тысячу кубических метров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 960,6 доллара за тысячу кубических метров, или 82 евро за мегаватт-час. Расчёт данных получен исходя из текущего обменного курса евро к доллару, а цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час. Рост стоимости на газ с начала дня составляет порядка 2,8%.

В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться

В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться

Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Обложка © Getty Images / Omar Marques

Оксана Попова

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