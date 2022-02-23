Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров
Общий рост стоимости на топливо с начала дня составляет порядка 2,8%. Оно дорожает из-за новостей о заморозке "Северного потока – 2".
В Европе стоимость газа в рамках торгов, которые прошли 23 февраля, впервые с 14-го числа превысила отметку 960 долларов за тысячу кубических метров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 960,6 доллара за тысячу кубических метров, или 82 евро за мегаватт-час. Расчёт данных получен исходя из текущего обменного курса евро к доллару, а цены на ICE представлены в евро за мегаватт-час. Рост стоимости на газ с начала дня составляет порядка 2,8%.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
Обложка © Getty Images / Omar Marques