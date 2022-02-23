На Украине на службу призвали резервистов в возрасте 18–60 лет

Согласно приказу президента, за военнослужащими будут сохраняться их рабочие места и среднемесячная заработная плата.

На Украине на военную службу призвали резервистов из офицерского, рядового и сержантского состава. Согласно приказу президента Владимира Зеленского, призыву подлежат военнослужащие в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

"22 февраля 2022 года президент Украины издал приказ Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Украины "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", — говорится в сообщении.