На Украине на службу призвали резервистов в возрасте 18–60 лет
Согласно приказу президента, за военнослужащими будут сохраняться их рабочие места и среднемесячная заработная плата.
На Украине на военную службу призвали резервистов из офицерского, рядового и сержантского состава. Согласно приказу президента Владимира Зеленского, призыву подлежат военнослужащие в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
"22 февраля 2022 года президент Украины издал приказ Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Украины "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", — говорится в сообщении.
Уточняется, что военнослужащие оперативного резерва первой очереди будут служить в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу ранее. За ними будут сохраняться рабочие места и среднемесячная зарплата. Максимальный срок службы составляет один год.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
Обложка © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ