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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 09:53
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Политик Тимченко: Украина начнёт наступление в Донбассе, когда отойдёт от шока

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

По его мнению, киевские власти в глубине души рассчитывали на порицание их действий со стороны других стран.

Незалежная пойдёт в наступление на республики Донбасса, как только отойдёт от шока после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, считает представитель правящего движения Донецкой Народной Республики Артём Тимченко.

"Вопрос очень серьёзный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать. Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих эмоций первичных отойдёт и, думаю, действительно будет наступление", — сказал Тимченко в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.

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Александра Васильева
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