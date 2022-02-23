Политик Тимченко: Украина начнёт наступление в Донбассе, когда отойдёт от шока
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По его мнению, киевские власти в глубине души рассчитывали на порицание их действий со стороны других стран.
Незалежная пойдёт в наступление на республики Донбасса, как только отойдёт от шока после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, считает представитель правящего движения Донецкой Народной Республики Артём Тимченко.
"Вопрос очень серьёзный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать. Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих эмоций первичных отойдёт и, думаю, действительно будет наступление", — сказал Тимченко в беседе с РИА "Новости".
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.