Политик Тимченко: Украина начнёт наступление в Донбассе, когда отойдёт от шока

"Вопрос очень серьёзный. Я не сомневаюсь в том, что Киев будет наступать. Киев где-то в глубине души рассчитывал на какое-то там очередное порицание его действий, на очередную глубокую озабоченность. Но вот он получил признание, сейчас он от этих эмоций первичных отойдёт и, думаю, действительно будет наступление", — сказал Тимченко в беседе с РИА "Новости".