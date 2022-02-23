Увеличился транзит российского газа через Украину

Увеличивается транзит российского газа через Незалежную, при этом трубопровод остаётся недозагруженным. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку до сих пор почти вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома".

На сайте регулятора говорится, что реальный поток газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России 21 февраля составил 50,7 миллиона кубометров против 47,7 в сравнении с предыдущим днём. Согласно данным о заявках на транзит в этих точках 22 февраля, отмечается незначительный рост прокачки на 100 тысяч кубометров — до 50,8 миллиона. При этом 23 февраля показатели увеличились до 61 миллиона кубометров.

При этом в январе транзит российского газа через Украину уменьшился и в среднем был почти в два раза меньше в сравнении с заявленными в контракте 109 миллионами кубометров в сутки. С конца месяца прокачка увеличилась, однако после снова начала снижаться, а затем рухнула до январских отметок.

Также отмечается, что газопровод "Ямал — Европа", который является одним из важных маршрутов "Газпрома" для поставки газа в Европу, остаётся невостребованным российской компанией. Он работает в реверсном режиме, когда поток проходит со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Сезон отопления в Европе уже подходит к концу, поскольку погода остаётся мягкой. При этом количество выработанной электроэнергии из возобновляемых источников только увеличивается в последние дни. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии, которая на прошлой неделе составила в среднем 25,2%, на восемь процентных пунктов выше в сравнении с предыдущей, когда показатель достиг в среднем 17,2%. Об этом свидетельствует информация из Wind Europe. При этом в понедельник уровень уже составил 29,2%, а во вторник достиг 23,8%.

Заполненность газовых хранилищ Европы находится на очень низком уровне. Так, утром 22 февраля показатели составляли 30,7% — это почти на 12 процентных пунктов ниже среднего в этот день за прошедшие пять лет.