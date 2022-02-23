Политолог Войко назвала новые санкции США против России попыткой "прощупать почву"
Эксперт уверена, что рестрикции в первую очередь нанесут ущерб самим американцам, поэтому Европа, глядя на их пример, будет действовать осторожно.
Полномасштабные санкции против России в экономической, энергетической и телекоммуникационной сферах могут стать серьёзным ударом как для европейских, так и для американских производителей, поэтому принятым накануне ограниченным пакетом рестрикций США пытаются "прощупать почву" и обезопасить себя на будущее. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, политолог Евгения Войко.
"Каких-то полномасштабных ковровых санкционных бомбардировок мы не наблюдаем. Мощные удары могли быть именно по топовым банкам или отключения от SWIFT. Текущие санкции довольно яркие, показательны, но мы видим, что перечень банков довольно ограниченный. Здесь видны попытки Вашингтона и обезопасить себя, и прощупать почву", — рассказала Войко.
По словам эксперта, заявление российского посла в США Анатолия Антонова о том, что новые санкции ударят в первую очередь по самим американцам, носит фундаментальный характер и призвано предать огласке тот факт, что пользы от этих ограничений не будет никому. Это касается в том числе и Евросоюза, который пытается полностью остановить "Северный поток – 2".
"Мы видим, что американская сторона действует осторожно, и европейцы будут в этом же русле идти. Сейчас остановлена сертификация "Северного потока – 2", и понятно, что в долгосрочной перспективе это будет иметь серьёзные ценовые последствия для немецких граждан и бизнеса", — уверена собеседница Лайфа.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.
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