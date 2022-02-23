Политолог Войко назвала новые санкции США против России попыткой "прощупать почву"

Полномасштабные санкции против России в экономической, энергетической и телекоммуникационной сферах могут стать серьёзным ударом как для европейских, так и для американских производителей, поэтому принятым накануне ограниченным пакетом рестрикций США пытаются "прощупать почву" и обезопасить себя на будущее. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве России, политолог Евгения Войко.

"Каких-то полномасштабных ковровых санкционных бомбардировок мы не наблюдаем. Мощные удары могли быть именно по топовым банкам или отключения от SWIFT. Текущие санкции довольно яркие, показательны, но мы видим, что перечень банков довольно ограниченный. Здесь видны попытки Вашингтона и обезопасить себя, и прощупать почву", — рассказала Войко.

По словам эксперта, заявление российского посла в США Анатолия Антонова о том, что новые санкции ударят в первую очередь по самим американцам, носит фундаментальный характер и призвано предать огласке тот факт, что пользы от этих ограничений не будет никому. Это касается в том числе и Евросоюза, который пытается полностью остановить "Северный поток – 2".