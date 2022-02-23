В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться
Остановка реализации проекта ни на что не влияет, так как трубопровод ещё не действовал и газ по нему не поставлялся, объяснили в ведомстве.
Обложка © Nord-stream2.com
Германия временно приостановила реализацию проекта "Северный поток – 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР, однако ситуация может измениться, считает госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В эфире радиостанции France Inter он напомнил, что заморозка сертификации трубопровода стала частью пакета жёстких санкций против России. По его мнению, это должно быть очень сильным сигналом для страны.
"Газопровод пока не действовал, газ по нему не поставлялся, поэтому приостановка проекта не изменит ничего. Что касается запасов газа, то их сейчас во Франции и в Европе достаточно, чтобы пережить зиму", — заверил Бон.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.