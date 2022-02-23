В МИД Франции считают, что решение о заморозке "Северного потока – 2" может измениться

Германия временно приостановила реализацию проекта "Северный поток – 2" из-за признания Россией независимости ЛНР и ДНР, однако ситуация может измениться, считает госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

В эфире радиостанции France Inter он напомнил, что заморозка сертификации трубопровода стала частью пакета жёстких санкций против России. По его мнению, это должно быть очень сильным сигналом для страны.