Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР

Помимо прочего Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства смерти четырёх человек в Ростовской области, тела которых были обнаружили во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с погибшими находились две БМП без опознавательных знаков.