Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР

А ещё он приказал выяснить подробности причины смерти четырёх горожан в Ростовской области.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной Республике", — говорится в сообщении.

Помимо прочего Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства смерти четырёх человек в Ростовской области, тела которых были обнаружили во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с погибшими находились две БМП без опознавательных знаков.