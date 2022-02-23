Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в ЛНР
Председатель СКР Александр Бастрыкин. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru
А ещё он приказал выяснить подробности причины смерти четырёх горожан в Ростовской области.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщается на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской Народной Республике", — говорится в сообщении.
Помимо прочего Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства смерти четырёх человек в Ростовской области, тела которых были обнаружили во вторник в 500 метрах от украинской границы. Рядом с погибшими находились две БМП без опознавательных знаков.
Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР показала кадры с места обстрела села Березовское, возле которого был подорван автомобиль с мирными жителями.
Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. На фоне этой ситуации состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства выступил с телеобращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указы о признании республик Донбасса.