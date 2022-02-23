Появилось видео с возможным моментом взрывов у троллейбусного депо в Луганске
Диверсия произошла всего в 70 метрах от склада с пиротехникой, поэтому последствия могли быть намного серьёзнее.
Предположительно, момент взрывов возле троллейбусного депо в Луганске. Видео © ВК / Донецкая группа новостей
В Сети появилось видео, предположительно, с моментом взрывов у троллейбусного депо в Луганске. Подлинность ролика пока не подтверждена.
На кадрах, снятых с помощью видеорегистратора в автомобиле, видно, что один из взрывов происходит прямо на дороге, через несколько секунд неподалёку происходит ещё один. Затем на видео слышны ещё несколько хлопков, а также видны вспышки от взрывов. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) произошедшее назвали терактом. Там сообщили, что целью злоумышленников были опоры троллейбусных линий.
"Был подрыв четырёх столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия. Разрушения столбов — 60–70 процентов, теперь они в аварийном состоянии находятся", — рассказал эксперт представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.
По его словам, взрывы произошли всего в 70 метрах от склада пиротехники, поэтому последствия диверсии могли быть куда серьёзнее, в том числе и с жертвами среди мирного населения.
Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР показала кадры с места обстрела села Березовское, возле которого был подорван автомобиль с мирными жителями.
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании ДНР и ЛНР.
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