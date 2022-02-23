Появилось видео с возможным моментом взрывов у троллейбусного депо в Луганске

Диверсия произошла всего в 70 метрах от склада с пиротехникой, поэтому последствия могли быть намного серьёзнее.

Предположительно, момент взрывов возле троллейбусного депо в Луганске. Видео © ВК / Донецкая группа новостей

В Сети появилось видео, предположительно, с моментом взрывов у троллейбусного депо в Луганске. Подлинность ролика пока не подтверждена.

На кадрах, снятых с помощью видеорегистратора в автомобиле, видно, что один из взрывов происходит прямо на дороге, через несколько секунд неподалёку происходит ещё один. Затем на видео слышны ещё несколько хлопков, а также видны вспышки от взрывов. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) произошедшее назвали терактом. Там сообщили, что целью злоумышленников были опоры троллейбусных линий.

"Был подрыв четырёх столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия. Разрушения столбов — 60–70 процентов, теперь они в аварийном состоянии находятся", — рассказал эксперт представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

По его словам, взрывы произошли всего в 70 метрах от склада пиротехники, поэтому последствия диверсии могли быть куда серьёзнее, в том числе и с жертвами среди мирного населения.