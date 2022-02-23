Канада поставила на Украину новую партию летального вооружения

По мнению главы Минобороны страны, такой шаг обуславливается тем, что дальнейшее "вторжение" России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, поддержка необходима Киеву.

"Сегодня наши ВС Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнёров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", — написала глава Минобороны Канады Анита Ананд в соцсети Twitter.