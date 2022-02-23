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Опубликовано 23 февраля 2022, 07:32

Канада поставила на Украину новую партию летального вооружения

По мнению главы Минобороны страны, такой шаг обуславливается тем, что дальнейшее "вторжение" России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, поддержка необходима Киеву.

Канада доставила на Украину вторую партию летального вооружения, заявила глава Минобороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня наши ВС Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнёров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", — написала глава Минобороны Канады Анита Ананд в соцсети Twitter.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину девятого самолёта США с 80 тоннами боеприпасов. Также Лайф сообщал, что Польша намерена передать Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники. Кроме того, во Львов ранее прибыл борт с пулемётами и снайперскими винтовками из Канады. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия.

В МИД Украины заявили, что общий объём военной помощи Киеву превысил 1,5 млрд долларов
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Поставка вооружения из Канады. Обложка © Facebook / Минобороны Украины

Виктория Чудакова
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