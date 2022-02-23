Политолог Панина: Отказ от "Северного потока – 2" превратит Европу в колонию США
По её мнению, раньше западные политики представлялись адекватными и принципиальными оппонентами, однако сейчас это люди, занимающиеся разрушением экономического суверенитета европейских стран.
Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток – 2" превратит Германию и всю Европу в колонию США, считает директор института РУССТРАТ Елена Панина. Об этом она рассказала в интервью РИА "Новости".
По её мнению, реакция президента Украины Владимира Зеленского на признание Россией республик Донбасса была вполне ожидаемой. Она не привнесла каких-то новых черт в образ главы государства, стала очевидным проявлением его инфантилизма и незрелости как политика. При этом действия европейских лидеров оказались более непредсказуемыми, считает Панина. По её словам, раньше западные политики представлялись адекватными и принципиальными оппонентами, однако сейчас это люди, которые занимаются полным разрушением экономического суверенитета Европы. Панина пояснила, что на фоне зашкаливающих цен на газ заморозка сертификации "Северного потока – 2" станет настоящим ударом для немцев.
"По расчётам экономистов, увеличение экспорта газа всего лишь на 20% привело бы к двухкратному снижению цен на голубое топливо в Германии. Теперь же ФРГ, да и вся Европа, превращаются практически в колониальный рынок для американского СПГ. Начинается закамуфлированный антироссийскими санкциями экономический грабёж Европы. Этот сценарий европейцев, по сути, превратит в крепостных, вынужденных обслуживать американского гегемона", — считает политолог.
Ранее Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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