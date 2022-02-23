Политолог Панина: Отказ от "Северного потока – 2" превратит Европу в колонию США

По её мнению, раньше западные политики представлялись адекватными и принципиальными оппонентами, однако сейчас это люди, занимающиеся разрушением экономического суверенитета европейских стран.

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток – 2" превратит Германию и всю Европу в колонию США, считает директор института РУССТРАТ Елена Панина. Об этом она рассказала в интервью РИА "Новости".

По её мнению, реакция президента Украины Владимира Зеленского на признание Россией республик Донбасса была вполне ожидаемой. Она не привнесла каких-то новых черт в образ главы государства, стала очевидным проявлением его инфантилизма и незрелости как политика. При этом действия европейских лидеров оказались более непредсказуемыми, считает Панина. По её словам, раньше западные политики представлялись адекватными и принципиальными оппонентами, однако сейчас это люди, которые занимаются полным разрушением экономического суверенитета Европы. Панина пояснила, что на фоне зашкаливающих цен на газ заморозка сертификации "Северного потока – 2" станет настоящим ударом для немцев.