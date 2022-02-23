Трёхлетней девочке пробило основание черепа глыбой льда с крыши в Воронеже

"Следственными органами проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Одновременно прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — отметили в ведомстве и добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее под Казанью огромная глыба снега едва не придавила женщину с двумя детьми. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях. Женщина гуляла с детьми, одного она держала на руках, второй ребёнок играл рядом в снегу. На записи видно, как мать подходит к мальчику, берёт его за руку, а в этот момент с крыши прямо на них летит огромная глыба снега. Женщина моментально отреагировала, схватила детей и отбежала на безопасное расстояние. Позднее она рассказала подробности инцидента.