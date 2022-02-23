В ЛНР заявили, что при теракте у троллейбусного депо использовали несколько СВУ
Столб после взрыва. Фото © t.me / Луганскинформцентр
По словам офицера, недалеко от места взрыва находится склад пиротехники, если бы изделия сдетонировали, могли бы погибнуть мирные жители.
При взрыве у троллейбусного депо в Луганске злоумышленники использовали несколько самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
"На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырёх столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", — рассказал офицер Луганскому информцентру.
Он отметил, что столбы разрушены на 60–70%. Взрывная волна выбила стёкла в находящемся поблизости автопарке. Однако, по словам офицера, происшествие могло закончиться хуже. В 70 метрах от места взрыва находится склад пиротехники, если бы изделия сдетонировали, большое число мирных жителей могли бы погибнуть.
Ранее Лайф также сообщал, что в Донецке произошёл взрыв на территории телецентра. Власти республики назвали инцидент терактом. И.о. министра информации республики Безсонов допустил, что взрыв является попыткой запугать журналистов.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.