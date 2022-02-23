В ЛНР заявили, что при теракте у троллейбусного депо использовали несколько СВУ

По словам офицера, недалеко от места взрыва находится склад пиротехники, если бы изделия сдетонировали, могли бы погибнуть мирные жители.

При взрыве у троллейбусного депо в Луганске злоумышленники использовали несколько самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

"На месте происшествия было выявлено, что был подрыв четырёх столбов — опор под троллейбусные линии. Они были подорваны накладным фугасным самодельным взрывным устройством направленного действия", — рассказал офицер Луганскому информцентру.

Он отметил, что столбы разрушены на 60–70%. Взрывная волна выбила стёкла в находящемся поблизости автопарке. Однако, по словам офицера, происшествие могло закончиться хуже. В 70 метрах от места взрыва находится склад пиротехники, если бы изделия сдетонировали, большое число мирных жителей могли бы погибнуть.