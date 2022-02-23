Депутат Луговой призвал отменить выходной 23 февраля для части россиян

Он назвал это справедливым и добавил, что всё советское поколение было воспитано так, что этот праздник всегда был Днём Советской армии и Военно-морского флота.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днём только для военнослужащих.

"В моём твёрдом понимании, я был так воспитан, так было воспитано и всё советское поколение, 23 февраля всегда было Днём Советской армии и Военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Он назвал это справедливым и добавил, что 23 Февраля всегда было и должно оставаться профессиональным торжеством военнослужащих и офицерского корпуса. При этом он отметил, что многие военные отмечают в этот день советский праздник, они до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота. Он напомнил, что название "День защитника Отечества" у праздника появилось в 1995 году, а с 2002 года этот день стал выходным.