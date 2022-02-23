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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 12:09
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Депутат Луговой призвал отменить выходной 23 февраля для части россиян

Он назвал это справедливым и добавил, что всё советское поколение было воспитано так, что этот праздник всегда был Днём Советской армии и Военно-морского флота.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил, что День защитника Отечества должен быть выходным праздничным днём только для военнослужащих.

"В моём твёрдом понимании, я был так воспитан, так было воспитано и всё советское поколение, 23 февраля всегда было Днём Советской армии и Военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Он назвал это справедливым и добавил, что 23 Февраля всегда было и должно оставаться профессиональным торжеством военнослужащих и офицерского корпуса. При этом он отметил, что многие военные отмечают в этот день советский праздник, они до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота. Он напомнил, что название "День защитника Отечества" у праздника появилось в 1995 году, а с 2002 года этот день стал выходным.

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Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. В своём обращении глава государства отметил, что этот праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Путин также подчеркнул, что в данном празднике воплощены чувства уважения граждан к своим защитникам, гордость за тех, кто служил в армии и на флоте, и признание их героических заслуг перед Родиной.


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Обложка © ТАСС

Николь Вербер
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