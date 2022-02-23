Помпео рассказал, как Байден дал России зелёный свет по Донбассу
Теперь, по его словам, НАТО необходимо усилить своё присутствие в Латвии, Литве и Эстонии.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео. Фото © ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден ещё несколько месяцев назад мог остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и в полной мере обратить внимание партнёров НАТО на сдерживание России, но вместо этого принял ряд санкций, дав российским властям зелёный свет на дальнейшие шаги по ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
"[Байден] мог бы остановить строительство "Северного потока – 2" месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции. <...> Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введёнными против тех двух частей Украины (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) санкциями, воспринял это как зелёный свет", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По мнению Помпео, теперь в сложившейся ситуации появилась серьёзная угроза для Эстонии, Литвы и Латвии, поэтому НАТО должно усилить своё присутствие в этих странах, "чтобы защитить их".
Ранее американский президент Джо Байден объявил о введении санкций против России, после того как та признала независимость республик Донбасса. По словам президента США, рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся суверенного долга РФ. При этом сам Байден признал, что санкции против России ударят и по американской экономике.