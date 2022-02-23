Помпео рассказал, как Байден дал России зелёный свет по Донбассу

Теперь, по его словам, НАТО необходимо усилить своё присутствие в Латвии, Литве и Эстонии.

Президент США Джо Байден ещё несколько месяцев назад мог остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" и в полной мере обратить внимание партнёров НАТО на сдерживание России, но вместо этого принял ряд санкций, дав российским властям зелёный свет на дальнейшие шаги по ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

"[Байден] мог бы остановить строительство "Северного потока – 2" месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции. <...> Я думаю, Владимир Путин, наблюдая за введёнными против тех двух частей Украины (ДНР и ЛНР. — Прим. Лайфа) санкциями, воспринял это как зелёный свет", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.