Сергей Юран занял пост главного тренера "Химок"

Новым главным тренером футбольного клуба "Химки" стал Сергей Юран. Он уже подписал контракт и присоединился к команде в Турции, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Генеральный директор подмосковных "Химок" Владимир Габулов рассказал, почему руководство клуба сделало такой выбор. По его словам, Сергей Юран — опытный специалист, хорошо знакомый болельщикам команды.

"При выборе наставника отталкивались от личных и профессиональных качеств, а также умения в кратчайшие сроки наладить контакт с командой. На первой встрече мы сразу нашли общий язык. Очень важно, что с тренерским штабом мы будем работать в одном направлении. Сергей Николаевич хорошо знаком со спецификой нашего футбола, у него есть необходимый опыт решения задачи в такой непростой ситуации. Желаю успехов новому тренерскому штабу!" — прокомментировал Габулов.

Сам Юран напомнил, что уже дважды работал с "Химками" и что с подмосковным клубом у него связаны хорошие воспоминания, так как тренерский штаб всегда добивался решения поставленных задач. Также он сказал, что это назначение для него — "большой вызов" и он очень рад вернуться домой.