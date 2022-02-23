ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 08:45

Министр экономики ФРГ Хабек не исключил, что "Северный поток – 2" ещё может быть запущен

Судьба российского трубопровода, по его оценке, зависит от развития ситуации на востоке Украины.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек завил, что пересмотр доклада по "Северному потоку – 2" со стороны Германии — юридический шаг, он не означает, что газопровод никогда не будет запущен.

"Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен", — сообщил Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk, подчеркнув, что всё может ещё произойти исходя из развития ситуации на Украине.

Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"
Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"
BannerImage

Приёмный терминал газопровода "Северный поток – 2". Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Виктория Чудакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar