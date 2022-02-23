Министр экономики ФРГ Хабек не исключил, что "Северный поток – 2" ещё может быть запущен

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек завил, что пересмотр доклада по "Северному потоку – 2" со стороны Германии — юридический шаг, он не означает, что газопровод никогда не будет запущен.

"Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен", — сообщил Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk, подчеркнув, что всё может ещё произойти исходя из развития ситуации на Украине.