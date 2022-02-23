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23 февраля, 08:45

Министр экономики ФРГ Хабек не исключил, что "Северный поток – 2" ещё может быть запущен

Судьба российского трубопровода, по его оценке, зависит от развития ситуации на востоке Украины.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек завил, что пересмотр доклада по "Северному потоку – 2" со стороны Германии — юридический шаг, он не означает, что газопровод никогда не будет запущен.

"Этим не сказано, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен", — сообщил Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk, подчеркнув, что всё может ещё произойти исходя из развития ситуации на Украине.

Лайф рассказывал, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".

Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"

Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"

Приёмный терминал газопровода "Северный поток – 2". Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Виктория Чудакова

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