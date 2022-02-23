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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 08:33
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Борреля подняли на смех за удалённый твит о шопинге депутатов Госдумы в Милане

Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND

Представители СМИ отметили, что в Брюсселе не могут сделать банальный фактчекинг, это и ведёт к постоянным провалам европейской политики в отношении Москвы.

Ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал публикацию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях против депутатов Госдумы РФ за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив, что шопинг в Москве ничем не хуже.

"Главный дипломат ЕС не знает, что у России крупнейшие запасы алмазов в мире. Между тем россияне, несомненно, скажут, что шопинг в Москве лучше, чем в Милане, а вечеринки в Сочи превосходят крайне переоценённый Сен-Тропе", — написал журналист на своей странице в Twitter.

Макдональда рассмешило, что невежественное отношение к изучению особенностей России мешает западным политикам выстраивать дружественные отношения с Москвой. А тот факт, что в Брюсселе не могут проверить информацию, объясняет стабильные фейлы европейской политики в отношении России. Кстати, незнание России на Западе приобрело пугающие масштабы, заключил журналист.

Боррель удалил твит о запрете депутатам Госдумы "ездить в Милан на шопинг"
Боррель удалил твит о запрете депутатам Госдумы "ездить в Милан на шопинг"

Напомним, ранее Боррель анонсировал рестрикции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц. Также он заявил в "Твиттере", что ограничения не позволят депутатам "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене". Через несколько часов после публикации твит был удалён.

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Виктория Чудакова
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