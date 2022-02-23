Борреля подняли на смех за удалённый твит о шопинге депутатов Госдумы в Милане
Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND
Представители СМИ отметили, что в Брюсселе не могут сделать банальный фактчекинг, это и ведёт к постоянным провалам европейской политики в отношении Москвы.
Ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал публикацию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях против депутатов Госдумы РФ за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив, что шопинг в Москве ничем не хуже.
"Главный дипломат ЕС не знает, что у России крупнейшие запасы алмазов в мире. Между тем россияне, несомненно, скажут, что шопинг в Москве лучше, чем в Милане, а вечеринки в Сочи превосходят крайне переоценённый Сен-Тропе", — написал журналист на своей странице в Twitter.
Макдональда рассмешило, что невежественное отношение к изучению особенностей России мешает западным политикам выстраивать дружественные отношения с Москвой. А тот факт, что в Брюсселе не могут проверить информацию, объясняет стабильные фейлы европейской политики в отношении России. Кстати, незнание России на Западе приобрело пугающие масштабы, заключил журналист.
Напомним, ранее Боррель анонсировал рестрикции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физлиц и юрлиц. Также он заявил в "Твиттере", что ограничения не позволят депутатам "ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене". Через несколько часов после публикации твит был удалён.