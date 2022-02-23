Представители СМИ отметили, что в Брюсселе не могут сделать банальный фактчекинг, это и ведёт к постоянным провалам европейской политики в отношении Москвы.

Ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал публикацию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о санкциях против депутатов Госдумы РФ за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив, что шопинг в Москве ничем не хуже.

"Главный дипломат ЕС не знает, что у России крупнейшие запасы алмазов в мире. Между тем россияне, несомненно, скажут, что шопинг в Москве лучше, чем в Милане, а вечеринки в Сочи превосходят крайне переоценённый Сен-Тропе", — написал журналист на своей странице в Twitter.