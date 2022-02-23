На Украине заявили о готовности стереть данные на серверах в случае "вторжения" России

Киевские власти разрабатывают план переноса и уничтожения данных на своих серверах, чтобы в случае "вторжения" РФ на территорию Украины конфиденциальная информация не оказалась в руках российских военных. Об этом сообщил зампредседателя Государственной службы спецсвязи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора в интервью Politico.

По его словам, власти не хотят рисковать и оставлять противнику подробную секретную информацию об украинцах. Согласно разработанным планам даже в случае захвата Россией правительственных учреждений Украина сможет перемещать данные в новые места, сохранять, удалять и предотвращать их захват. Жора объяснил, что если Москва узнает правительственные пароли, то украинские специалисты смогут быстро перекрыть доступ к взломанным учётным записям. Кроме того, при необходимости они смогут отключить центральные системы в Киеве, где хранится вся информация, и перенести резервные копии данных на запасные серверы.

По словам госслужащего, Украина уже создала несколько резервных площадок "для обеспечения аварийного восстановления". Модернизировать компьютерные системы стране помогают американские и европейские эксперты по кибербезопасности. Жора отметил, что иностранные специалисты консультируют их дистанционно и в случае захвата Киева придётся "всё делать самим".