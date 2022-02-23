"Её мощь наводит ужас": В Китае рассказали о способности России уничтожить США даже без ядерных ракет
Скорость стрельбы "Тора" сравнима, по мнению китайских экспертов, со вспыльчивостью "воинственного" русского народа, считает китайский обозреватель.
Военнослужащие. Фото © ТАСС / EPA
Обозреватели китайского портала Baijiahao выяснили, что США никогда не решатся пересечь грань, за которой может последовать война с Россией. По мнению автора публикации, согласно данным американских аналитических центров, Москва способна уничтожить Вооружённые силы (ВС) Штатов даже без применения ядерных ракет.
В качестве примера эксперт привёл российские зенитно-ракетные комплексы, задействованные в ракетных войсках стратегического назначения ВС России. Так, они могут быть применены не только для ПВО и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет противника. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы могут с лёгкостью сбить сразу четыре истребителя, причём даже малозаметные. Аналитик напомнил также и о новейшей ракете SS-18 "Сатана" (Р-36М2 "Воевода"), которая имеет дальность действия 16 тысяч километров.
"Ракета весит более 210 тонн и обладает невероятной убойной силой. При попадании в цель она может мгновенно стереть город с лица земли. Вдобавок ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь данной российской ракеты действительно наводит ужас, неудивительно, что Америка так беспокоится", — отмечает автор публикации.
Китайский обозреватель обращает внимание и на зенитный ракетный комплекс "Тор". Он отмечает, что это многоцелевая система, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Ещё одно достоинство российского комплекса — его компактность. Благодаря ей он может быть высокомобильным и, обладая повышенной проходимостью, запускаться почти во всех условиях.
"Таким образом, несмотря на санкции и неприятности, создаваемые Соединёнными Штатами в отношении России на протяжении многих лет ещё со времён СССР, Америка никогда не переходит черту и не доводит ситуацию до военного конфликта. Причина ясна: высокая боевая мощь России и вспыльчивость русских", — отмечается в публикации.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.