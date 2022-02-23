"Её мощь наводит ужас": В Китае рассказали о способности России уничтожить США даже без ядерных ракет

Обозреватели китайского портала Baijiahao выяснили, что США никогда не решатся пересечь грань, за которой может последовать война с Россией. По мнению автора публикации, согласно данным американских аналитических центров, Москва способна уничтожить Вооружённые силы (ВС) Штатов даже без применения ядерных ракет.

В качестве примера эксперт привёл российские зенитно-ракетные комплексы, задействованные в ракетных войсках стратегического назначения ВС России. Так, они могут быть применены не только для ПВО и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет противника. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы могут с лёгкостью сбить сразу четыре истребителя, причём даже малозаметные. Аналитик напомнил также и о новейшей ракете SS-18 "Сатана" (Р-36М2 "Воевода"), которая имеет дальность действия 16 тысяч километров.

"Ракета весит более 210 тонн и обладает невероятной убойной силой. При попадании в цель она может мгновенно стереть город с лица земли. Вдобавок ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь данной российской ракеты действительно наводит ужас, неудивительно, что Америка так беспокоится", — отмечает автор публикации.

Китайский обозреватель обращает внимание и на зенитный ракетный комплекс "Тор". Он отмечает, что это многоцелевая система, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Ещё одно достоинство российского комплекса — его компактность. Благодаря ей он может быть высокомобильным и, обладая повышенной проходимостью, запускаться почти во всех условиях.