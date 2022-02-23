"Её мощь наводит ужас": В Китае рассказали о способности России уничтожить США даже без ядерных ракет
Военнослужащие. Фото © ТАСС / EPA
Скорость стрельбы "Тора" сравнима, по мнению китайских экспертов, со вспыльчивостью "воинственного" русского народа, считает китайский обозреватель.
Обозреватели китайского портала Baijiahao выяснили, что США никогда не решатся пересечь грань, за которой может последовать война с Россией. По мнению автора публикации, согласно данным американских аналитических центров, Москва способна уничтожить Вооружённые силы (ВС) Штатов даже без применения ядерных ракет.
В качестве примера эксперт привёл российские зенитно-ракетные комплексы, задействованные в ракетных войсках стратегического назначения ВС России. Так, они могут быть применены не только для ПВО и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет противника. Кроме того, зенитно-ракетные комплексы могут с лёгкостью сбить сразу четыре истребителя, причём даже малозаметные. Аналитик напомнил также и о новейшей ракете SS-18 "Сатана" (Р-36М2 "Воевода"), которая имеет дальность действия 16 тысяч километров.
"Ракета весит более 210 тонн и обладает невероятной убойной силой. При попадании в цель она может мгновенно стереть город с лица земли. Вдобавок ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу. Совокупная боевая мощь данной российской ракеты действительно наводит ужас, неудивительно, что Америка так беспокоится", — отмечает автор публикации.
Китайский обозреватель обращает внимание и на зенитный ракетный комплекс "Тор". Он отмечает, что это многоцелевая система, которая может использоваться не только для защиты от ударов с воздуха и ведения полевых операций, но и для перехвата ракет. Ещё одно достоинство российского комплекса — его компактность. Благодаря ей он может быть высокомобильным и, обладая повышенной проходимостью, запускаться почти во всех условиях.
"Таким образом, несмотря на санкции и неприятности, создаваемые Соединёнными Штатами в отношении России на протяжении многих лет ещё со времён СССР, Америка никогда не переходит черту и не доводит ситуацию до военного конфликта. Причина ясна: высокая боевая мощь России и вспыльчивость русских", — отмечается в публикации.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.