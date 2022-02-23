Секретная версия С-300 и кое-что ещё: Какое оружие Россия может разместить в ДНР и ЛНР Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин поручил Российской армии обеспечить мир в признанных республиках Донбасса. При необходимости там могут быть размещены российские военные базы. 22 февраля, 21:40 Обложка © ТАСС / Министерство обороны РФ

ДНР и ЛНР могут спать спокойно?

После признания ДНР и ЛНР начались разные спекуляции на тему того, какой будет военная помощь двум республикам и когда её начнут оказывать. Ясность по этому вопросу днём 22 февраля внёс пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент России Владимир Путин будет принимать решение о введении российских сил в ДНР и ЛНР в зависимости от развития ситуации и от обращений глав республик. После новостей о признании республик Донбасса ВСУ остановили обстрелы на части территорий, однако впервые с 2018 года для обстрела Донецка применили реактивные системы залпового огня "Град".

Днём 22 февраля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия пока не собирается вводить войска в ДНР и ЛНР. Однако, если ВСУ не прекратят обострять обстановку у границ республик Донбасса и если признанные государства обратятся к РФ за военной помощью, Вооружённые силы РФ, согласно договору о дружбе и сотрудничестве, смогут быстро решить все вопросы, связанные с безопасностью. Какую технику могут перебросить российские военные в ДНР и ЛНР?

Радиоэлектронная борьба

Беспилотники — одна из центральных тем конфликта между Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками. По данным специалистов по радиоэлектронной борьбе, главная опасность в регионе является завозной, а её источник — американские беспилотники RQ-4 Global Hawk. До признания ДНР и ЛНР эти самолёты-разведчики появлялись в небе над Донбассом не реже одного раза в неделю. На борту каждого из них находится станция разведки HISAR, аналоги которой ранее стояли на пилотируемых самолётах U-2 и других высотных разведчиках. Кроме того, на борту RQ-4 находится радиолокационный комплекс SAR-MTI, собирающий сигналы от всей военной техники в зоне видимости.

Если ДНР и ЛНР запросят у РФ военную помощь, то подробные данные об активности военной техники США и их "партнёры" в регионе получать перестанут. Если на территории двух республик разместят комплексы "Красуха", то ответное включение комплекса после включения аппаратуры RQ-4 вызовет сбой в работе радиолокатора и всё, что останется американскому БПЛА, это сфотографировать позиции и убраться подальше. Официальная дальность действия "Красухи" не раскрывается, однако, по некоторым данным, она составляет до 450 километров, то есть вести американский беспилотник комплекс сможет ещё над Николаевом сразу после захода в воздушное пространство Украины.

Какое оружие Россия может перебросить в Донбасс. Инфографика © LIFE

Защита от "Байрактаров" и не только

Другая опасность, исходящая от ВСУ, — турецкие беспилотники Bayraktar TB-2. Их не так много. И дальность полёта в сотню километров нельзя назвать угрожающе опасной. Однако боевое применение этих БПЛА в Донбассе уже состоялось, и некоторые выводы из этого почти наверняка были сделаны. Основу электронного "колпака" от беспилотников могут составить комплексы "Репеллент" и "Леер-3". Первый умеет определять небольшие дроны в клубке сигналов и выключать беспилотники дистанционно в полностью автоматическом режиме. Перерыв на 15 минут для обслуживания и охлаждения нужно делать лишь каждые 48 часов.

"Леер-3" — это настоящий мультитул в мире глушилок для беспилотников. Комплекс может отправлять в сторону цели небольшой беспилотник с излучателем сигнала, который работает как ретранслятор. С его помощью операторы "Леера" могут перехватывать каналы управления практически любым беспилотником, в том числе и таким, как "Байрактар". Максимальное число сопровождаемых целей — 50, поэтому весь флот турецких беспилотников в небе над Украиной может быть перехвачен за один раз.

"Байрактары" хорошо известны Российской армии ещё со времён Сирии, а это значит, что особой ценности для военных они, скорее всего, давно не представляют. После того как беспилотник появится в зоне поражения ПВО, в дело могут вступить комплексы "Панцирь" и "Тор". Первые способны накрыть беспилотник очередью из снарядов и ракетами, а в боекомплекте ЗРК "Тор" хранится до 16 зенитных ракет с дальностью пуска 15 километров.

Для взрывных устройств с радиовзрывателем у Российской армии также есть противоядие. Это комплекс СПР-2 "Ртуть". Его военные используют на учениях, когда готовятся к движению в колоннах на опасных участках. "Ртуть" блокирует все каналы связи и позволяет исключить подрыв колонны по радиосигналу.

Секретная версия С-300

Прикрывать Донецк и Луганск с воздуха могут комплексы С-300 и С-400. Для защиты воздушного пространства Российская армия может перебросить в Донбасс не только комплексы "Фаворит", но и модификацию С-300В "Антей". Она отличается от других систем набором электроники и позволяет организовать противовоздушную оборону там, где это необходимо. Вместо восьмиколёсного тягача С-300В устанавливается на гусеничное шасси, что позволяет использовать комплекс даже там, где нет нормальных дорог. С-300В вооружаются одной из самых скоростных ракет. Скорость полёта 9М82МВ составляет около 7,5М (девять тысяч километров в час), а дальность действия комплекса увеличивается до 350 километров. Этого достаточно, чтобы сбивать цели не над Донецком, а над Полтавой.

Клетка для ВСУ

Российские военные способны решить и другую важную проблему — артиллерийские обстрелы ВСУ, которые не смолкают с 2014 года. Чтобы определять координаты стрельбы, военные могут привезти комплекс "Зоопарк" с уникальным радаром. Его особенность — высокочувствительная антенна, которая выдаёт точные данные о том, какой тип оружия используется и где находится установка, которая обстреливает город. Точность определения координат — до 50 метров. Электроника "Зоопарка" интегрирована в единую систему управления тактическом звеном и позволяет быстро передать координаты артиллерии или авиации.

Сведений о том, появится ли в Донбассе "Искандер-М" и другое тяжёлое вооружение, пока нет. Специалисты по вооружениям отмечают, что существующих сегодня возможностей достаточно, чтобы решить вопрос существования ВСУ вдоль линии разграничения за 30–40 минут. И для этого не придётся приводить в действие ни дальнюю авиацию, ни значительные силы Западного или Южного военных округов.

Какое оружие России стоит перебросить в Донбасс? "Искандер-М" С-300 (С-400) Боевую авиацию Ядерное оружие

Авторы Сергей Андреев