Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"

Из-за действий России по отношению к Украине и республикам Донбасса проект "Северный поток – 2" может быть полностью остановлен. Об этом заявил министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.

"Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова. Но это всё ещё возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнёрами", — пояснил Хабек в эфире телеканала ARD.