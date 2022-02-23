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23 февраля, 07:54

Министр экономики ФРГ Хабек допустил полную остановку "Северного потока – 2"

По его мнению, решение о временной заморозке сертификации трубопровода не является санкционной мерой в узком и строгом смысле слова.

Из-за действий России по отношению к Украине и республикам Донбасса проект "Северный поток – 2" может быть полностью остановлен. Об этом заявил министр экономики Германии и вице-канцлер Роберт Хабек.

"Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова. Но это всё ещё возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнёрами", — пояснил Хабек в эфире телеканала ARD.

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Напомним, что после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". При этом депутат Бундестага Клаус Эрнст назвал лицемерием отказ от российского трубопровода. Парламентарий считает, что запуск "Северного потока – 2" позитивно сказался бы на более чем десяти странах.

Обложка © Nord-stream2.com

Александра Васильева

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