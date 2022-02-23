Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России

Там отметили, что Запад уже несколько недель "угрожает РФ и манипулирует международным сообществом", говоря об опасности "масштабного вторжения" на Украину.



Кубинские власти считают требования России по гарантиям безопасности обоснованными и призывают США и НАТО отнестись к ним серьёзно. Об этом заявили в МИД Кубы.

"Стремление США навязать постепенное расширение НАТО к границам РФ является угрозой национальной безопасности этой страны, а также региональному и международному миру... Призываем США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны РФ, которая имеет право на самооборону", — указано в заявлении.