Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России
Там отметили, что Запад уже несколько недель "угрожает РФ и манипулирует международным сообществом", говоря об опасности "масштабного вторжения" на Украину.
Кубинские власти считают требования России по гарантиям безопасности обоснованными и призывают США и НАТО отнестись к ним серьёзно. Об этом заявили в МИД Кубы.
"Стремление США навязать постепенное расширение НАТО к границам РФ является угрозой национальной безопасности этой страны, а также региональному и международному миру... Призываем США и НАТО серьёзно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны РФ, которая имеет право на самооборону", — указано в заявлении.
Кроме этого, в министерстве заявили, что Запад уже несколько недель "угрожает России и манипулирует международным сообществом", говоря об опасности "масштабного вторжения" на Украину. Под таким предлогом Украине поставлялись оружие и военная техника, направились войска в несколько стран региона, применили односторонние и несправедливые санкции, отметили в кубинском МИД и призвали к дипломатическому урегулированию на основе диалога.
Напомним, 21 февраля состоялось заседание Совбеза России, на котором президент РФ Владимир Путин выслушал мнения членов Совета безопасности о признании ДНР и ЛНР. Спустя несколько часов после этого глава государства подписал указ о признании республик Донбасса. В ответ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Кроме того, послы ЕС согласовали персональные санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, а Великобритания уже ввела рестрикции против пяти российских банков и трёх высокопоставленных физических лиц.
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