В МВД предложили высылать мигрантов из России за пьяное вождение и коррупцию

В России предложили расширить перечень оснований для высылки мигрантов за пределы страны. Соответствующие поправки в КоАП подготовили в МВД, пишет ТАСС.

Высылать из России иностранных рабочих предлагается не только за миграционные, но и за иные правонарушения, такие как, например, нарушения ПДД, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, к таким правонарушениям МВД предлагает причислить и проступки коррупционной, экстремистской и террористической направленности.

В комплексном законопроекте, который уже подготовили в ведомстве, административное выдворение за пределы страны и депортация объединены в одно понятие: "высылка за пределы России". Отмечается, что такая мера административного принуждения будет применяться также за административные правонарушения, за совершение которых грозит лишение специального права.