В МВД предложили высылать мигрантов из России за пьяное вождение и коррупцию
В ведомстве уже подготовили законопроект, в котором объединили выдворение и депортацию в одно понятие.
Иностранные граждане у здания многофункционального миграционного центра. Фото © ТАСС / Геодакян Артём
В России предложили расширить перечень оснований для высылки мигрантов за пределы страны. Соответствующие поправки в КоАП подготовили в МВД, пишет ТАСС.
Высылать из России иностранных рабочих предлагается не только за миграционные, но и за иные правонарушения, такие как, например, нарушения ПДД, совершённые в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, к таким правонарушениям МВД предлагает причислить и проступки коррупционной, экстремистской и террористической направленности.
В комплексном законопроекте, который уже подготовили в ведомстве, административное выдворение за пределы страны и депортация объединены в одно понятие: "высылка за пределы России". Отмечается, что такая мера административного принуждения будет применяться также за административные правонарушения, за совершение которых грозит лишение специального права.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин призвал МВД незамедлительно высылать мигрантов из страны за любую деятельность, связанную с разжиганием экстремизма.