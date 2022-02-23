МИД Британии не нашёл доказательств отправки российских войск в Донбасс

Ранее Владимир Путин заявлял, что пока речи об этом не идёт, решение по данному вопросу будет приниматься в зависимости от ситуации.

У Великобритании нет доказательств того, что Россия вводит войска на территорию Донецкой и Луганской народных республик после признания их независимости. Об этом сообщила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.

"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она в эфире телеканала SkyNews.