МИД Британии не нашёл доказательств отправки российских войск в Донбасс
Танки Т-72БЗ во время боевых учений на полигоне Кадамовский. Фото © ТАСС / Романенко Эрик
Ранее Владимир Путин заявлял, что пока речи об этом не идёт, решение по данному вопросу будет приниматься в зависимости от ситуации.
У Великобритании нет доказательств того, что Россия вводит войска на территорию Донецкой и Луганской народных республик после признания их независимости. Об этом сообщила министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс.
"Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит", — сказала она в эфире телеканала SkyNews.
Накануне сам российский лидер Владимир Путин заявлял, что речи о вводе войск в Донбасс с целью оказания помощи республикам не идёт, решение будет принято в зависимости от конкретной ситуации.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником, а Совфед разрешил использовать Российскую армию за рубежом.