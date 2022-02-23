Кузнецова: Более 31 тысячи детей эвакуировали в Россию из Донбасса

Более одной тысячи из них — сироты. Каждому эвакуированному ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе и материальная.

Более 31 тысячи детей, в том числе около одной тысячи сирот, эвакуировано из Донецкой и Луганской народных республик в Россию по состоянию на утро 23 февраля. Об этом во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.





"По данным на сегодняшнее утро, более 31 тысячи детей пересекли границу, более одной тысячи из них — сироты. Сейчас есть пункты временного размещения, куда они направляются", — сказала Кузнецова.

Также вице-спикер рассказала, что детям-сиротам, эвакуированным из ЛДНР, будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе и материальная. Каждому из таких детей, вне зависимости от гражданства и наличия сопровождающих документов, откроют специальный счёт, на который будут поступать выплаты.

