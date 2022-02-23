МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию
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В ведомстве предупредили, что игнорирование данного призыва "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты" граждан Незалежной в РФ.
Министерство иностранных дел Украины выпустило сообщение с призывом немедленно покинуть территорию России в адрес своих граждан. Им также было рекомендовано воздержаться от поездок в РФ.
"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть её территорию", — говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Незалежной добавили, что игнорирование данной рекомендации "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан" в России.
Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Сегодня документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.