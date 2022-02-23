МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

В ведомстве предупредили, что игнорирование данного призыва "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты" граждан Незалежной в РФ.

Министерство иностранных дел Украины выпустило сообщение с призывом немедленно покинуть территорию России в адрес своих граждан. Им также было рекомендовано воздержаться от поездок в РФ.

"В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в РФ, а тем, кто находится в этой стране, — немедленно покинуть её территорию", — говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Незалежной добавили, что игнорирование данной рекомендации "значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан" в России.