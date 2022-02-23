Путин: В России на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире

В поздравлении с Днём защитника Отечества российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ на боевое дежурство поставлено оружие, которому в мире нет равных. При этом страна намерена и дальше совершенствовать армию и флот.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире! Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших ВС", — сказал глава государства.

Он отметил, что регулярные военные учения, которые проводит Россия, показывают высокую подготовку и слаженность войск страны. По убеждению Путина, вооружённые силы являются надёжной гарантией национальной безопасности, мирной жизни граждан и "стабильного, поступательного развития" страны.