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23 февраля, 08:49

Путин: В России на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире

Он подчеркнул, что страна будет и дальше развивать перспективные системы вооружений, в разы повышая боевой потенциал своих войск.

В поздравлении с Днём защитника Отечества российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ на боевое дежурство поставлено оружие, которому в мире нет равных. При этом страна намерена и дальше совершенствовать армию и флот.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире! Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших ВС", — сказал глава государства.

Он отметил, что регулярные военные учения, которые проводит Россия, показывают высокую подготовку и слаженность войск страны. По убеждению Путина, вооружённые силы являются надёжной гарантией национальной безопасности, мирной жизни граждан и "стабильного, поступательного развития" страны.

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Ранее также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. Он отметил, что Вооружённые силы России эффективно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Александра Васильева

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