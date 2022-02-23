Путин: В России на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Он подчеркнул, что страна будет и дальше развивать перспективные системы вооружений, в разы повышая боевой потенциал своих войск.
В поздравлении с Днём защитника Отечества российский президент Владимир Путин заявил, что в РФ на боевое дежурство поставлено оружие, которому в мире нет равных. При этом страна намерена и дальше совершенствовать армию и флот.
"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире! Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших ВС", — сказал глава государства.
Он отметил, что регулярные военные учения, которые проводит Россия, показывают высокую подготовку и слаженность войск страны. По убеждению Путина, вооружённые силы являются надёжной гарантией национальной безопасности, мирной жизни граждан и "стабильного, поступательного развития" страны.
Ранее также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. Он отметил, что Вооружённые силы России эффективно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности страны.
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Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru