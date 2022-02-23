ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на свой сайт после введения санкций США
Накануне Вашингтон объявил против госкорпорации рестрикции после признания Москвой ДНР и ЛНР.
Представитель российского банка ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США, сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации. Так, 22 февраля после информации о новых санкциях Вашингтона из-за республик Донбасса сайт перестал загружаться и выдавал ошибку при попытке войти на него.
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что сайт ВЭБа подвергся серии DDoS-атак", — поделился представитель ВЭБа и добавил, что атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена.
Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.
Хакерская атака. Обложка © Shutterstock