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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 08:59

ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на свой сайт после введения санкций США

Накануне Вашингтон объявил против госкорпорации рестрикции после признания Москвой ДНР и ЛНР.

Представитель российского банка ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США, сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации. Так, 22 февраля после информации о новых санкциях Вашингтона из-за республик Донбасса сайт перестал загружаться и выдавал ошибку при попытке войти на него.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что сайт ВЭБа подвергся серии DDoS-атак", — поделился представитель ВЭБа и добавил, что атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против суверенного долга России из-за признания ДНР и ЛНР. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании.

В ВЭБе подчеркнули, что санкции США не повлияют на работу организации
В ВЭБе подчеркнули, что санкции США не повлияют на работу организации

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Тем же вечером Владимир Путин в своём телеобращении заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а с их лидерами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Во вторник документы были ратифицированы парламентами России, ДНР и ЛНР и подписаны Путиным, Пушилиным и Пасечником.

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Хакерская атака. Обложка © Shutterstock

Виктория Чудакова
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