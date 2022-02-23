ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на свой сайт после введения санкций США

Накануне Вашингтон объявил против госкорпорации рестрикции после признания Москвой ДНР и ЛНР.

Представитель российского банка ВЭБ заявил о серии DDoS-атак на сайт после введения санкций США, сообщает РБК со ссылкой на представителя госкорпорации. Так, 22 февраля после информации о новых санкциях Вашингтона из-за республик Донбасса сайт перестал загружаться и выдавал ошибку при попытке войти на него.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что сайт ВЭБа подвергся серии DDoS-атак", — поделился представитель ВЭБа и добавил, что атака была нейтрализована, работа сайта восстановлена.