Трамп — о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Это гениально
Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump
Он убеждён, что украинский кризис во время его нахождения у власти был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его хорошим отношениям с Путиным.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик гениальным шагом. Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. По оценке политика, Москва оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.
"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать её на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — признался бывший американский лидер.
По мнению Трампа, украинский кризис во время его президентства был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным. Экс-президент США считает, что отлично ладил с российским коллегой и нравился ему. Политик отметил: "Этот парень очень сообразительный, он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну".
Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.