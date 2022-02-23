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23 февраля, 09:06

Трамп — о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Это гениально

Он убеждён, что украинский кризис во время его нахождения у власти был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его хорошим отношениям с Путиным.

<p>Дональд Трамп. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DonaldTrump/?__tn__=kC-R&eid=ARCuaQbLV0QcX3Wii8o6O37qdKF4k9gfsxdWdF8EoepxFtW44sdQs5LatvqhwMLOku7P-9p4YTxaM87I&hc_ref=ARTWmFXmsKQ61KLL4DbHvw22uXz4EyB9EMQO8FkpibRv7UX4T_4QTRXE4LSWM45nD5E&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDWVqwrwxhYa6UNDGfp5eVrXMKJsogBYP9tB_KaDFL7IReTNMjyGClXkUM7fATaOfhhINY_nYPn5BeWs1eHGnV2pi0uT0bS16INQtjSf_h57pqH_7cdiZWRPtYa4kDbGcrzPv17uGzNzAhHpsKlaqloU7iFc7KvqYp5p6ZYpNVrzf5VocsgwTAoP5OEESkMGqbdCeMTW4-JTrR9QYpwvWsAcofsi1XZIVKUh88UbcC7nBQKaG_I0rUEo_iLqmSHKyFvsDUFkGYIE8JmeRvWvGg1oXbMKNT_3PcsbzzkN2ALBT-hKrsvfmNzf1PRWIYUg31eujgIspXM2mzpW8OJ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Donald J. Trump</a></p>

Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик гениальным шагом. Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. По оценке политика, Москва оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.

"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать её на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — признался бывший американский лидер.

По мнению Трампа, украинский кризис во время его президентства был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным. Экс-президент США считает, что отлично ладил с российским коллегой и нравился ему. Политик отметил: "Этот парень очень сообразительный, он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну".

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.

Алёна Темирчиева

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