Трамп — о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Это гениально

"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать её на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — признался бывший американский лидер.

По мнению Трампа, украинский кризис во время его президентства был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным. Экс-президент США считает, что отлично ладил с российским коллегой и нравился ему. Политик отметил: "Этот парень очень сообразительный, он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну".