Трамп — о признании Россией независимости ДНР и ЛНР: Это гениально

Он убеждён, что украинский кризис во время его нахождения у власти был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его хорошим отношениям с Путиным.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик гениальным шагом. Об этом он рассказал в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. По оценке политика, Москва оказалась самой мощной миротворческой силой в регионе.

"Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: "Это гениально". [Президент РФ Владимир] Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать её на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел", — признался бывший американский лидер.