Россиянин получил реальный срок в США за фиктивный брак ради американского гражданства
Ему и его супруге могло грозить ограничение свободы сроком до десяти лет. Суд вынес более мягкое решение, однако лишил обвиняемого заветного паспорта.
Фото © Pixabay
Федеральный суд в штате Вирджиния приговорил россиянина Андрея Калугина к шести месяцам тюрьмы за фиктивный брак ради получения американского гражданства, а его супругу (сотрудницу дипслужбы Госдепартамента) Лору Галлахер — к 15 месяцам заключения. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США.
По данным следствия, молодые люди познакомились в 2013 году во время учёбы в юридической школе. Спустя два года у Калугина должна была истечь студенческая виза. Чтобы не уезжать из страны, он заключил брак с Галлахер. В марте 2016 года пара переехала из Калифорнии в Вирджинию и вскоре рассталась. Несмотря на это, супруги продолжали оформлять Калугину вид на жительство. Они подали на развод только после того, как россиянин получил американское гражданство. Бывшим супругам за обман государства могло грозить до десяти лет тюрьмы. Суд смягчил наказание, однако лишил Калугина гражданства США.
Тем временем в России предлагается ввести упрощённую практику получения гражданства. Однако, чтобы исключить возможность заключения фиктивных союзов, иностранец сможет оформить паспорт гражданина РФ на основании брака только при наличии общего ребёнка.