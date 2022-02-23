Россиянин получил реальный срок в США за фиктивный брак ради американского гражданства

По данным следствия, молодые люди познакомились в 2013 году во время учёбы в юридической школе. Спустя два года у Калугина должна была истечь студенческая виза. Чтобы не уезжать из страны, он заключил брак с Галлахер. В марте 2016 года пара переехала из Калифорнии в Вирджинию и вскоре рассталась. Несмотря на это, супруги продолжали оформлять Калугину вид на жительство. Они подали на развод только после того, как россиянин получил американское гражданство. Бывшим супругам за обман государства могло грозить до десяти лет тюрьмы. Суд смягчил наказание, однако лишил Калугина гражданства США.