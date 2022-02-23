Читатели WSJ увидели угрозу для доллара в новых санкциях США против России

Американские читатели газеты The Wall Street Journal усомнились в эффективности новых санкций против России, о которых сообщил президент США Джо Байден. Многие комментаторы не уверены и в их легитимности и считают, что Штаты пытаются влиять на позицию государств в отношениях с Москвой.

Один из пользователей убеждён, что США не имеют права вмешиваться в процесс запуска "Северного потока – 2" и только Германии решать, продолжать сертификацию или нет. Другой комментатор считает, что проблема в том, что НАТО подошло к границам России. Лучшим решением было бы успокоить Москву, но было сделано прямо противоположное, начиная с украинского правительства. Он добавил, "что Россия борется, как медведица, защищающая медвежат, чувствуя опасность".