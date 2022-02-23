Читатели WSJ увидели угрозу для доллара в новых санкциях США против России
Там убеждены, что Вашингтон подталкивает РФ, Китай, Иран и другие страны к созданию собственной торговой валютной системы.
Американские читатели газеты The Wall Street Journal усомнились в эффективности новых санкций против России, о которых сообщил президент США Джо Байден. Многие комментаторы не уверены и в их легитимности и считают, что Штаты пытаются влиять на позицию государств в отношениях с Москвой.
Один из пользователей убеждён, что США не имеют права вмешиваться в процесс запуска "Северного потока – 2" и только Германии решать, продолжать сертификацию или нет. Другой комментатор считает, что проблема в том, что НАТО подошло к границам России. Лучшим решением было бы успокоить Москву, но было сделано прямо противоположное, начиная с украинского правительства. Он добавил, "что Россия борется, как медведица, защищающая медвежат, чувствуя опасность".
"Гегемония США сходит на нет. Победа в холодной войне перестала иметь значение из-за того, что США втянули НАТО в глупые войны в Ираке и Афганистане. Россия будет иметь свою сферу влияния вне зависимости от того, какие санкции могут ввести США и ЕС. Такое активное использование санкций лишь подталкивает Россию, Китай, Иран и другие страны к созданию собственной торговой валютной системы", — написал пользователь под ником John Chan и поинтересовался почему все решили, что миру вечно будут нужны доллары США.
Напомним, о санкциях против России объявили власти Канады, Японии, Австралии и США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что рестрикции коснутся суверенного долга России. Также американские рестрикции затронут ВЭБ, Промсвязьбанк и их дочерние компании. Помимо этого ЕС введёт санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.
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