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23 февраля, 09:43

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Памятная церемония завершилась минутой молчания и военным маршем в исполнении оркестра.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших защитников Родины. Видео © LIFE

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин по многолетней традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с российским триколором. Глава государства поправил ленту на венке, после чего склонил голову и почтил память погибших защитников Родины минутой молчания. Завершилась церемония военным маршем в исполнении оркестра.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, выразив слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, а также рассказав об оснащении современной армии.

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Фото © LIFE

Александр Юнашев

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