Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
Памятная церемония завершилась минутой молчания и военным маршем в исполнении оркестра.
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших защитников Родины. Видео © LIFE
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин по многолетней традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.
Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с российским триколором. Глава государства поправил ленту на венке, после чего склонил голову и почтил память погибших защитников Родины минутой молчания. Завершилась церемония военным маршем в исполнении оркестра.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества, выразив слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, а также рассказав об оснащении современной армии.
Фото © LIFE