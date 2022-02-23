Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память погибших защитников Родины. Видео © LIFE

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин по многолетней традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Церемония прошла в Александровском саду. Традиционно военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с российским триколором. Глава государства поправил ленту на венке, после чего склонил голову и почтил память погибших защитников Родины минутой молчания. Завершилась церемония военным маршем в исполнении оркестра.