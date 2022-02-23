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Регион
Опубликовано 23 февраля 2022, 09:50

Более 70 регионов России выразили готовность принять беженцев из Донбасса

На данный момент границу пересекло более 96 тысяч человек. Их поселили в 230 пунктах временного размещения в 12 регионах страны.

Более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуируют в страну в связи с опасной обстановкой на родине. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"74 субъекта РФ подтвердили, что они готовы принять людей. Но мы сейчас работаем с 48 субъектами, за Урал не переходим из-за транспортной логистики. Но благодарен всем губернаторам, которые откликнулись. Практически вся страна, идёт полное понимание. Немаловажно отметить и сказать спасибо", — отметил Чуприян на совещании с региональными отделениями партии "Единая Россия".

По его словам, по данным на 6:00, границу пересекло более 96 тысяч человек. Их поселили в 230 пунктах временного размещения в 12 регионах страны. Он добавил, что в случае ухудшения оперативной обстановки число эвакуируемых может достигнуть полумиллиона человек.

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Напомним, что ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова
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