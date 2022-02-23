Более 70 регионов России выразили готовность принять беженцев из Донбасса

На данный момент границу пересекло более 96 тысяч человек. Их поселили в 230 пунктах временного размещения в 12 регионах страны.

Более 70 регионов России заявили о готовности принять людей из Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуируют в страну в связи с опасной обстановкой на родине. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"74 субъекта РФ подтвердили, что они готовы принять людей. Но мы сейчас работаем с 48 субъектами, за Урал не переходим из-за транспортной логистики. Но благодарен всем губернаторам, которые откликнулись. Практически вся страна, идёт полное понимание. Немаловажно отметить и сказать спасибо", — отметил Чуприян на совещании с региональными отделениями партии "Единая Россия".