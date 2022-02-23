Киев приостановил импорт электроэнергии из Белоруссии с 23 февраля

С 23 февраля Украина приостанавливает импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как отмечается, в заявке на среду Незалежная получает 0 МВт из республики. При этом аналогичные данные содержатся на сайте оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго". При этом ещё 22 февраля со стороны Белоруссии осуществлялись поставки, которые в некоторые часы достигали максимальных значений в 900 МВт.

Согласно данным "Укрэнерго", сейчас страна не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям, а также не экспортирует её.