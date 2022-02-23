Киев приостановил импорт электроэнергии из Белоруссии с 23 февраля
При этом ещё 22 февраля со стороны Минска осуществлялись поставки, которые в некоторые часы достигали максимальных значений в 900 МВт.
С 23 февраля Украина приостанавливает импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как отмечается, в заявке на среду Незалежная получает 0 МВт из республики. При этом аналогичные данные содержатся на сайте оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго". При этом ещё 22 февраля со стороны Белоруссии осуществлялись поставки, которые в некоторые часы достигали максимальных значений в 900 МВт.
Согласно данным "Укрэнерго", сейчас страна не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям, а также не экспортирует её.
Ранее Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину. По словам украинского лидера, если Минск примет эти меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также он пообещал, что от Киева последует ответ.
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