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23 февраля, 10:13

Киев приостановил импорт электроэнергии из Белоруссии с 23 февраля

При этом ещё 22 февраля со стороны Минска осуществлялись поставки, которые в некоторые часы достигали максимальных значений в 900 МВт.

С 23 февраля Украина приостанавливает импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Как отмечается, в заявке на среду Незалежная получает 0 МВт из республики. При этом аналогичные данные содержатся на сайте оператора украинской энергосистемы "Укрэнерго". При этом ещё 22 февраля со стороны Белоруссии осуществлялись поставки, которые в некоторые часы достигали максимальных значений в 900 МВт.

Согласно данным "Укрэнерго", сейчас страна не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям, а также не экспортирует её.

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Ранее Зеленский ответил на намерения Лукашенко прекратить поставки энергоресурсов на Украину. По словам украинского лидера, если Минск примет эти меры, то в первую очередь пострадают люди, а государства пойдут "в каменный век". Также он пообещал, что от Киева последует ответ.

Обложка © Pexels

Николь Вербер

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