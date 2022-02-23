В СИЗО Казахстана скончалось шесть задержанных по делу о массовых беспорядках

Шесть человек, задержанные в Казахстане после массовых беспорядков в январе этого года, скончались в СИЗО. Причиной смерти могли стать пытки со стороны дознавателей, сообщил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры республики Ризабек Ожаров.

"Мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных", — сказал он в беседе с газетой "Казахстанская правда".