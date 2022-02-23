В СИЗО Казахстана скончалось шесть задержанных по делу о массовых беспорядках
Генпрокуратура подозревает дознавателей в применении пыток к обвиняемым, что привело к смерти. Ведётся расследование.
Шесть человек, задержанные в Казахстане после массовых беспорядков в январе этого года, скончались в СИЗО. Причиной смерти могли стать пытки со стороны дознавателей, сообщил начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры республики Ризабек Ожаров.
"Мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных", — сказал он в беседе с газетой "Казахстанская правда".
По словам Ожарова, такие случаи единичны и не говорят о массовом характере пыток в изоляторах Казахстана. Сейчас расследование в отношении правоохранителей, превысивших свои полномочия, продолжается.
Как рассказывал Лайф, на фоне январских масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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