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23 февраля, 10:00

ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму, задержаны шесть сторонников "Правого сектора"

В ходе обысков в гараже одного из злоумышленников обнаружены компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Крыму, задержаны шесть сторонников "Правого сектора"*, которые планировали устроить взрыв в одном из православных храмов. Детали сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", — уточнили в ЦОС.

В ходе обысков в гараже одного из задержанных обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В гаджетах злоумышленников нашли инструкции по их изготовлению, переписку с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающую причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в Интернете. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".

В НАК заявили о предотвращении терактов в образовательных учреждениях нескольких регионов

В НАК заявили о предотвращении терактов в образовательных учреждениях нескольких регионов

Ранее Лайф писал, что под Мурманском сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГИЛ**, готовившего теракты на военных объектах. Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

* * Террористическая организация, запрещённая в России.

Андрей Бражников

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