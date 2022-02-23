ФСБ предотвратила теракт в храме в Крыму, задержаны шесть сторонников "Правого сектора"

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Крыму, задержаны шесть сторонников "Правого сектора"*, которые планировали устроить взрыв в одном из православных храмов. Детали сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Предотвращён террористический акт в Республике Крым. В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", — уточнили в ЦОС.

В ходе обысков в гараже одного из задержанных обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В гаджетах злоумышленников нашли инструкции по их изготовлению, переписку с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающую причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в Интернете. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".

Ранее Лайф писал, что под Мурманском сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника ИГИЛ**, готовившего теракты на военных объектах. Мужчину пытались задержать с поличным, однако тот оказал сопротивление и был убит ответными действиями.