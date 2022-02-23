Лавров: Гутерриш сделал заявления по Украине, не соответствующие его статусу

Глава МИД РФ с сожалением отметил, что тот "ни разу не возвысил свой голос в пользу" необходимости выполнения Украиной Минских соглашений и соответствующей резолюции Совбеза ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш сделал несколько высказываний о ситуации на востоке Украины, не соответствующих его статусу.

"К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", — сказал он, открывая переговоры со спецпосланником генсека организации по Сирии Гейром Педерсеном.

Глава МИД РФ отметил, что Москва довела до Гутерриша оценку его высказываний. По словам Лаврова, генсек ООН "ни разу не возвысил свой голос в пользу" необходимости выполнения Украиной Минских соглашений и резолюции Совбеза ООН, касающейся той же темы.