YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина

При попытке зайти в него всплывает сообщение о "нарушении правил сообщества". При этом что именно было нарушено, не уточняется.



YouTube-аккаунт главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина оказался заблокирован. При этом о причинах такого решения со стороны администрации видеохостинга не сообщается.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — говорится в сообщении при попытке зайти в аккаунт Пушилина.

При этом в чём именно заключается нарушение со стороны главы Донецкой Народной Республики, не уточняется.