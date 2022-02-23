YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина
При попытке зайти в него всплывает сообщение о "нарушении правил сообщества". При этом что именно было нарушено, не уточняется.
YouTube-аккаунт главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина оказался заблокирован. При этом о причинах такого решения со стороны администрации видеохостинга не сообщается.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — говорится в сообщении при попытке зайти в аккаунт Пушилина.
При этом в чём именно заключается нарушение со стороны главы Донецкой Народной Республики, не уточняется.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube. Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.
Обложка © denis-pushilin.ru