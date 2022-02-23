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23 февраля, 10:19

YouTube заблокировал аккаунт главы ДНР Дениса Пушилина

При попытке зайти в него всплывает сообщение о "нарушении правил сообщества". При этом что именно было нарушено, не уточняется.

YouTube-аккаунт главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина оказался заблокирован. При этом о причинах такого решения со стороны администрации видеохостинга не сообщается.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", — говорится в сообщении при попытке зайти в аккаунт Пушилина.

При этом в чём именно заключается нарушение со стороны главы Донецкой Народной Республики, не уточняется.

YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР

YouTube заблокировал каналы ведомств ЛНР и ДНР

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник назвал "войной без правил" блокировку каналов Донбасса на YouTube. Он подчеркнул, что это попирание всех принципов свободы слова, чем ранее так гордились Штаты.

Обложка © denis-pushilin.ru

Николь Вербер

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