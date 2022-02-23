Ранее также стало известно о начале призыва украинских офицеров, рядовых и сержантов из резервного запаса на военную службу.

Совет безопасности Украины одобрил решение ввести режим ЧП на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сроком на 30 дней. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение... Комендантский час на Украине будет вводиться в регионах при необходимости", — уточнил Данилов.

Теперь в течение 48 часов решение СНБО должна утвердить Верховная рада. При необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней. По словам Данилова, на Украине также может быть объявлена мобилизация, однако пока такое решение не было принято. Дополнительные меры будут вводить или смягчать уже действующие в зависимости от ситуации в регионах страны.