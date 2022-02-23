Совет безопасности Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Комендантский час на Украине будет вводиться в регионах при необходимости", — отметил он.

По словам секретаря, на Украине также может быть объявлена мобилизация, однако пока такое решение не было принято.