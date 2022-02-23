СНБО одобрил введение режима ЧС на Украине
Ранее также стало известно о начале призыва украинских офицеров, рядовых и сержантов из резервного запаса на военную службу.
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Совет безопасности Украины одобрил решение ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны за исключением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Комендантский час на Украине будет вводиться в регионах при необходимости", — отметил он.
По словам секретаря, на Украине также может быть объявлена мобилизация, однако пока такое решение не было принято.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выпустил приказ о призыве резервистов на военную службу в возрасте от 18 до 60 лет. Сообщалось, что за ними будут сохраняться рабочие места и среднемесячная заработная плата.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась утром в четверг, 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. Местные силовики предотвратили не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева. На фоне этой ситуации главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию, а также попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и в прямом эфире подписал указы о признании республик Донбасса.