Глава Uniper объяснил преимущества сохранения поставок газа из России в Европу
Текущих объёмов будет достаточно для удовлетворения потребности Европы в газе зимой, но необходимость пополнения запасов летом вызывает опасения, отметил он.
Глава германского концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил о том, что "Газпром" всегда был надёжным партнёром, а сохранение поставок российского газа в Европу, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, будет в интересах всех сторон.
"Мы понимаем, что поддержание поставок в Европу в интересах всех сторон. Как мы говорили ранее, "Газпром" на протяжении 50 лет всегда был надёжным партнёром", — сообщил Маубах в ходе телеконференции с инвесторами.
Кроме этого, он добавил, что текущих поставок будет достаточно для удовлетворения потребности Европы в газе зимой, но опасения вызывают будущие объёмы поставок газа и необходимость значительно пополнить хранилища летом.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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