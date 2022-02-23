Глава Uniper объяснил преимущества сохранения поставок газа из России в Европу

Глава германского концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил о том, что "Газпром" всегда был надёжным партнёром, а сохранение поставок российского газа в Европу, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, будет в интересах всех сторон.

"Мы понимаем, что поддержание поставок в Европу в интересах всех сторон. Как мы говорили ранее, "Газпром" на протяжении 50 лет всегда был надёжным партнёром", — сообщил Маубах в ходе телеконференции с инвесторами.