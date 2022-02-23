Глава Минфина Франции не считает "вторжением" России события на Украине

Министр посоветовал США "взвешивать свои слова" и отказаться от подобной воинствующей терминологии без веских к тому оснований.

Не следует использовать термин "вторжение", как это делает Вашингтон, характеризуя ситуацию на Украине. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Все слова должны иметь смысл. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие", — сказал он в эфире телеканала BFM.