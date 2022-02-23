Глава Минфина Франции не считает "вторжением" России события на Украине
Брюно Ле Мэр. Фото © Getty Images / EU Council / Pool / Anadolu Agency
Министр посоветовал США "взвешивать свои слова" и отказаться от подобной воинствующей терминологии без веских к тому оснований.
Не следует использовать термин "вторжение", как это делает Вашингтон, характеризуя ситуацию на Украине. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Все слова должны иметь смысл. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие", — сказал он в эфире телеканала BFM.
Французский дипломат предложил заменять слово "вторжение" на более подходящую, с его точки зрения, фразу: "посягательство России на территориальную целостность Украины".
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости республик Донбасса. Он также попросил парламент поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. 22 февраля документ приняли Народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик, а позже подписали их лидеры — Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Затем договор ратифицировали депутаты Госдумы. Президент США Джо Байден заявил, что шаги России по признанию независимости ДНР и ЛНР якобы являются началом "вторжения" на Украину.